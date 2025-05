Mais de 152 mil eleitores têm o título cancelado em Pernambuco

Eleitor pode consultar sua situação no Autoatendimento eleitoral ou no e-Título (Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

Em Pernambuco, 152.415 eleitores tiveram o título cancelado, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última terça-feira (20), devido à ausência em três turnos consecutivos, sem justificar a falta ou pagar as multas.



Essas pessoas agora estão impedidas de tirar CPF ou passaporte, realizar matrícula em instituições de ensino e tomar posse em cargos públicos, além de não poderem votar e se candidatar nas eleições.



Esses eleitores, contudo, ainda têm uma última chance de regularizar sua inscrição eleitoral. Para isso, é necessário comparecer a um cartório eleitoral ou acessar o autoatendimento na internet e fazer um requerimento.



Caberá ao juízo eleitoral decidir se afasta ou não o cancelamento, baseado na documentação anexada ao processo.



Como o cancelamento não é notificado individualmente, o cidadão pode acessar o Autoatendimento Eleitoral ou o e-Título para consultar sua situação, acessando a opção “7 - Consultar situação eleitoral” no menu inicial.



Os eleitores com pendências que têm a biometria coletada podem solicitar a regularização diretamente nos canais digitais do TSE, basta selecionar a opção “6. Regularize seu título eleitoral cancelado”, informar os dados pedidos e enviar a documentação solicitada.



As pessoas sem cadastro biométrico precisarão comparecer a um cartório ou central de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Para atendimento presencial, é necessário agendar no site do TRE-PE - na seção tipo de serviço, escolha “Revisão”.



No Brasil, 5.308.871 milhões de pessoas estão com título irregular. A partir de 30 de maio, quem não tiver tomado nenhuma providência terá o título cancelado definitivamente.



Autoatendimento Eleitoral

App e-Título

* Com informações da Agência Brasil e TSE.