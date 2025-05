Governo vai nomear Virgílio Oliveira como administrador adjunto de Fernando de Noronha

A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta (16)

Virgílio Oliveira é advogado e o nome escolhido pela gestão estadual/Foto: Felipe Fagundes/Divulgação

Diante do impasse com a Assembleia Legislativa, o governo do estado decidiu ontem nomear Virgílio Oliveira como administrador-adjunto da Ilha de Fernando Noronha. Desta forma, ele assume a administração do arquipélago sem precisar ser sabatinado pela Alepe. Enquanto isso, o governo segue aguardando a sua sabatina para se tornar titular da pasta.

Impasse em torno da sabatina

A sabatina do novo administrador tem sido alvo de impasse na Alepe. O episódio mais recente ocorreu na terça-feira (13), quando a Mesa Diretora do Conselho Distrital de Noronha esteve na sede do Legislativo estadual para entregar um requerimento pedindo urgência na apreciação do nome de Virgílio Oliveira. A comitiva não descartou acionar a Justiça, caso o processo continue travado.

O gesto causou desconforto entre os parlamentares, especialmente com o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB). No mesmo dia, à noite, os deputados estaduais desmarcaram a participação em uma audiência pública que aconteceria no arquipélago no próximo dia 28.

O encontro havia sido solicitado pelo próprio Conselho Distrital e contaria com os integrantes da CCLJ: os deputados Paulo Júnior (PT), Edson Vieira (UB) e Waldemar Borges (PSB).

Segundo o presidente do Conselho, Milton Luna, o atraso na sabatina tem motivação política. Ele afirmou que os parlamentares estariam condicionando o andamento do processo ao pagamento integral das emendas parlamentares de 2024 pelo Governo do Estado. Luna afirmou esperar que a sabatina ocorra em até 15 dias, mas caso o prazo não seja cumprido, disse “não ter dúvidas” de que recorrerá às vias legais.

Em resposta, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, classificou como “inoportuna” a visita do presidente do Conselho ao plenário da Casa.