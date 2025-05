Humberto Costa ainda acredita em entendimento no PT de Pernambuco

Presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa disse estar confiante com o Processo de Eleição Direta (PED) em Pernambuco

Senador Humberto Costa

Esta sexta-feira (9) é o último dia para os candidatos a presidente estadual do PT se inscreverem para a eleição que acontecerá dia 6 de julho.

Presidente nacional do partido, o senador Humberto Costa disse que seu grupo político continua com o deputado federal Carlos Veras, a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, e o secretário-geral Sérgio Goiana como opções.

Humberto acredita que, nesta semana, poderá haver um entendimento interno e com o grupo da senadora Teresa Leitão, que tem Messias Melo na disputa.

“Nós temos aí até o dia 26 para fechar todos os possíveis entendimentos. Hoje na CNB há três nomes que se apresentaram como candidatos e eu creio que, ao longo dessa semana, nós vamos trabalhar para encontrar um denominador comum em torno de um único nome. Mas também vamos ter outras conversas, especialmente, com a senadora Teresa Leitão para ver se é possível ampliar esse espectro da unidade”, disse Humberto, em Caruaru.

Apesar da falta de consenso, presidente do PT disse estar confiante com o Processo de Eleição Direta (PED) em Pernambuco.

“Estou animado que aqui em Pernambuco nós vamos ter um bom PED. Como eu disse, ao longo dessa semana, vamos chegar a indicação de um único nome. Eu devo essa semana conversar com Teresa. Agora, se não for possível se chegar a unidade do PT, o importante é que, passada disputa política, esteja todo mundo junto”, salientou Humberto Costa.