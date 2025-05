Eleições internas de partidos tradicionais em Pernambuco expõem rixas de lideranças e desejo por protagonismo

Senador Fernando Dueira, deputado estadual Jarbas Filho e presidente estadual Raul Henry participam de deliberação no diretório pernambucano do MDB/Divulgação

A eleição interna do MDB Pernambuco acontece no dia 24 de maio. O pleito estava marcado para agosto, mas foi antecipado pelo presidente nacional, Baleia Rossi.

“O MDB é um partido que, desde que foi criado no período da ditadura militar, é uma espécie de guarda-chuva, que protegia todos que estavam insatisfeitos com o governo da época e não tinha como filiar-se a um outro partido de oposição”, completou.

“O MDB tem uma história marcada por essa pluralidade, mas essa briga interna gira em torno de qual palanque o partido vai ficar em 2026 – se é no palanque da oposição ou no palanque da atual governadora”, afirmou.

Na análise do cientista político Hely Ferreira, apesar do discurso familiar que tomou conta do embate, a divergência é uma questão – principalmente – de palanque.

Henry deseja ser reconduzido ao comando do partido. Secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife, ele quer manter a sigla na Frente Popular do prefeito João Campos (PSB) – aliança reforçada antes das eleições municipais de 2024. Do outro lado, o deputado estadual Jarbas Filho se lançou candidato para “retomar o protagonismo” do partido, com o apoio do seu pai, Jarbas Vasconcelos, e do senador Fernando Dueire (MDB).

Mas quando as divergências e ambições pessoais impossibilitam o consenso, a decisão é pelo voto. A disputa pelo diretório pernambucano do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) tornou-se palco de um duelo de vertentes e palanques. O próprio presidente estadual, Raul Henry, antecipou o bate-chapa diante do acirramento entre as lideranças. “Ganha quem tiver mais votos”, disse.

Diversos partidos políticos estão renovando suas lideranças do âmbito nacional ao municipal em 2025, e alguns dos principais players das eleições de 2026 já entraram em consenso sobre a renovação ou recondução de seus diretórios e o direcionamento a ser seguido no próximo ano. Mas há legendas tradicionais no Estado que, diante de divergências quanto ao palanque que devem subir, ainda enfrentam entraves para definir seu futuro – como é o caso do MDB e do PT em Pernambuco.

Petistas

O Partido dos Trabalhadores (PT) vive um processo de renovação nas lideranças internas. O senador Humberto Costa assumiu a presidência nacional da sigla após a ex-presidente Gleisi Hoffmann ser nomeada ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Lula, e está incubido de conduzir a eleição e mediar as articulações em busca de um consenso.





Em Pernambuco, a vertente Construindo um Novo Brasil (CNB), majoritária do partido em todo o país, lançou o deputado federal Carlos Veras como candidato à presidência estadual. É mais uma iniciativa da vertente para dar protagonismo ao parlamentar, após o nome dele ser cotado para vice de João Campos (PSB) no ano passado.





A candidatura de Veras é apoiada por Humberto Costa e pelo atual dirigente pernambucano, o deputado estadual Doriel Barros. A senadora Teresa Leitão (PT) deve prezar pelo consenso e acompanhar o voto, mas deve indicar um nome para a secretaria-geral do partido.





O secretário-geral Sérgio Goiana também está entre os possíveis candidatos, mas como ele é da CNB, é improvável que haja bate-chapa com Veras.





O entrave maior acontece na eleição do dirigente do Recife. A CNB apoia o ex-vereador Jairo Britto; Teresa Leitão possui acordo para acompanhar a indicação dos irmãos Osmar Ricardo e Oscar Barreto; o deputado estadual João Paulo emplaca o cientista político Pedro Alcântara; e a secretária da Mulher do PT, Paula Menezes, defende sua própria candidatura e uma chapa feminina.





O racha no diretório petista da capital se acentuou durante as eleições de 2024, quando o PT ficou sem a vice de João Campos, mas se manteve na Frente Popular. João Paulo foi o crítico mais vocal do direcionamento, se aproximando de Raquel Lyra. No início do mês, o deputado publicou um manifesto em prol da renovação do diretório e da retomada do protagonismo da legenda no Recife.





“Essa política de esvaziamento e subordinação a qual nos opomos culminou na difícil eleição de 2024. Abdicamos precocemente do direito de dialogar com a cidade sobre o seu futuro, a partir do nosso legado”, escreveu.





As inscrições para candidatos ao diretório do PT no Recife se encerram no próximo dia 2 de maio. Já para o diretório estadual o prazo é 9 de maio. O processo de eleições diretas nacional está marcado para 6 de julho.





Para Hely Ferreira, as brigas internas são parte das raízes do PT, mas podem prejudicar o desempenho e articulação da legenda nas próximas eleições.

“É uma marca do partido desde que foi criado. O PT tem várias tendências e brigas internas, que eles chamam de ‘discussões democráticas’. Essas tendências brigam entre si até durante o período eleitoral, passando a ideia ao eleitor de uma falta de unidade, e reflete, muitas vezes, em candidaturas majoritárias”, avaliou.





O cientista político reforçou que, apesar dos anseios por protagonismo no Estado, o consenso é essencial para que as legendas não percam espaço para as siglas que ocupam dominam o discurso político atual.





“Tanto o PT como o MDB, para se firmarem e ter poder de fogo em 2026, precisam mostrar que existe unidade. Reino dividido não sobrevive”, finalizou.





Definições





O PSB reconduziu o deputado estadual Sileno Guedes ao cargo de presidente estadual. João Campos, por sua vez, é candidato único para o comando nacional da legenda. Do outro lado, a governadora Raquel Lyra assumiu o diretório pernambucano do PSD no mesmo dia de sua filiação.





Antigo partido de Raquel, o PSDB também definiu o deputado estadual Álvaro Porto como presidente estadual após intervenção da executiva nacional. Os tucanos devem se fundir com o Podemos nos próximos dias, mas Porto não deve sair prejudicado.





Em contrapartida, o presidente estadual do Podemos, Marcelo Gouveia, ameaça sair da sigla caso a união partidária inviabilize seu apoio declarado à governadora – adversária do PSDB.