Ela agora só fala sorrindo. Durante a entrevista, além do sorriso largo a cada palavra dita, uma música alegre tocava ao fundo. É que agora Stephany Costa, de 26 anos, está escrevendo um novo roteiro para a própria vida. E, nessa história, cada passo dado merece também uma trilha sonora. “Nunca me senti tão feliz. É muito bom realizar sonhos”, diz Stephany.

Toda essa felicidade é resultado da cirurgia de neovaginoplastia, realizada há um mês. Ela é uma das pacientes que fizeram parte do primeiro grupo do Hospital das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), submetido ao procedimento com uma técnica inovadora que utiliza pele de tilápia-do-Nilo.



A técnica integra uma pesquisa clínica desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará (UFC). O HC foi o primeiro hospital do Nordeste a aplicar a técnica em cirurgias de afirmação de gênero.



O estudo busca ampliar a profundidade e o calibre do canal vaginal, com potencial para melhorar sua funcionalidade e proporcionar impactos positivos na sexualidade, na autoimagem e na qualidade de vida das pacientes.



“Essa é a data mais especial da minha vida. O dia que eu renasci”, comemora. Desde criança, Stephany se reconhece como mulher. Na infância, era nas roupas femininas que ela se sentia bem. Aos 16 anos, começou a transição por conta própria. Ao atingir a maioridade, procurou a Policlínica Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, no Recife, serviço de referência da rede municipal para o cuidado integral e o acompanhamento de pessoas trans no Sistema Único de Saúde (SUS).

Por meio da rede municipal, soube da existência do Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans e Travestis do HC. “Já entrei lá com o objetivo de fazer minha cirurgia. Foram sete anos de espera. Hoje meu órgão está adequado ao meu corpo”, comemora.



Para a jovem, moradora do bairro dos Torrões, no Recife, coisas que parecem corriqueiras na vida de muitas mulheres, para ela, representam grandes vitórias. “Todo dia uma nova conquista a ser celebrada. Deixei de fazer muita coisa. Parei de ir à academia, porque a roupa marcava. No dia a dia usava só calças e saias largas. Quando recebi alta do Hospital, após a cirurgia, a primeira coisa que fiz foi colocar um shortinho e pulei de felicidade”.



No guarda-roupa de Stephany, um arsenal de modelitos está sendo provado em frente ao espelho. “Estou com a autoestima lá em cima. Tenho amado me olhar no espelho. E assim que for liberada pela equipe médica, volto para a fazer atividade física”. Os planos não param por aí. Agora, ela quer voltar a estudar e se tornar técnica de enfermagem.

Os cuidados pós-cirúrgicos são inúmeros. Ela conta que não sente dor e que a rotina exige atenção para que tudo transcorra da melhor forma. “Foi a melhor decisão que tomei. Quando abri os olhos depois da anestesia, me toquei e vi que estava com curativo. Pensei: deu certo! Ali mesmo chorei emocionada. Só fazia agradecer. Posso dizer que a equipe médica são anjos na minha vida”.



Um novo aniversário



A supervisora Eduarda Souza Lira, de 37 anos, também renasceu no mesmo dia de Stephany — na verdade, algumas horas antes. Ela foi a primeira a entrar no bloco cirúrgico. “Dia 27 de outubro é a data que já está marcada em minha vida. É uma nova data de aniversário. Fazer a minha cirurgia foi um renascimento”.



Ela conta que se olhar pela primeira vez no espelho foi um momento de encontro com o próprio eu. “Estar com o órgão que sempre sonhei foi a melhor sensação do mundo. Não sei explicar o que aconteceu. Foi mágico, surreal. Estou vivendo o que sempre quis viver”.



Eduarda conta que cada momento tem sido uma emoção diferente. “Poder ir à praia e de biquíni! Parece algo simples, mas estou vivendo um sonho.”



Ela entrou na fila para passar pela cirurgia há cinco anos. Conheceu o Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans e Travestis do Hospital das Clínicas por meio de amigas. Agora, quer que a própria história sirva para dar coragem e motivar outras pessoas.



“Vou tentar relatar toda a minha trajetória nas redes sociais. Para as meninas que estão para fazer eu digo que não desista. É um momento libertador. Não vamos ser jugadas por querer o encontro com seu próprio eu”.



Técnica usa pele de tilápia

Os estudos clínicos sobre o uso da pele de tilápia na reconstrução vaginal iniciou em 2017, na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, da Universidade Federal do Ceará (UFC). O professor de Ginecologia da UFC, Leonardo Bezerra, explicou que junto com a professora Zenilda Bruno propuseram essa aplicação a partir das pesquisas com pele de tilápia para o tratamento de queimaduras. A pele do peixe passa por processos de preparação e esterilização antes de ser transformada em um curativo biológico.

“A primeira aplicação clínica dessa linha, em setembro de 2017, foi em uma paciente com síndrome de Rokitansky, uma condição congênita em que o canal vaginal não se desenvolve completamente. Queríamos saber se a pele de tilápia poderia servir de suporte temporário para a formação do revestimento vaginal durante a cicatrização”, explica.

O professor conta que a aplicação em cirurgias de afirmação de gênero veio depois. “É essa etapa da pesquisa que estamos desenvolvendo em parceria com o Hospital das Clínicas da UFPE. Em breve pretendemos realizar as cirurgias em Fortaleza e estamos conversando com o grupo da UFBA”.

A ginecologista do HC-UFPE Aleide Tavares, uma das referências nacionais em cirurgias de afirmação de gênero, destaca a participação do hospital no acompanhamento da pesquisa: “Vamos usar a pele de tilápia nas próximas cirurgias realizadas aqui no HC. Ao longo de um ano vamos acompanhar a evolução da adaptação da pele de tilápia e o grau de satisfação das pacientes com essa possibilidade de uma melhor funcionalidade da vagina”.

Leonardo Bezerra afirma que um dos principais desafios da neovaginoplastia é ter tecido suficiente para revestir o canal vaginal com a profundidade e a largura desejadas. Em algumas pacientes, a quantidade de pele disponível para esse revestimento é limitada.

“A pele de tilápia do Nilo, depois de processada para uso médico, é rica em colágeno e funciona como um suporte temporário sobre o qual o tecido da própria paciente pode se reorganizar durante a cicatrização. Ela complementa os tecidos usados na cirurgia. O acompanhamento também vai nos dizer o que mais importa para as pacientes: como elas avaliam o conforto, a função sexual e a satisfação com o resultado”.

Os cuidados básicos depois da cirurgia são semelhantes aos da técnica convencional. A paciente precisa de acompanhamento da cicatrização e de dilatação vaginal conforme a orientação da equipe. A dilatação ajuda a preservar a profundidade e a largura do canal enquanto os tecidos cicatrizam.

Técnica usada no HC

O Hospital das Clínicas realiza há mais de 10 anos a cirurgia de redesignação sexual em mulheres trans. A técnica utilizada é a inversão peniana, a mais realizada no mundo, que aproveita o prepúcio para revestir o canal vaginal. “Embora traga bons resultados, essa abordagem pode resultar em um canal vaginal mais curto, especialmente em pacientes com prepúcio curto”, diz a ginecologista do HC, Aleide Tavares.

O professor de Ginecologia da UFC, Leonardo Bezerra, complementa que também será avaliado se há redução da estenose, que é o estreitamento do canal durante a cicatrização.

No Recife, o Hospital das Clínicas da UFPE registrou a primeira aplicação da técnica em cirurgias de afirmação de gênero no Nordeste. Foram duas cirurgias iniciais e uma reconstrução do canal após uma cirurgia anterior, todas no contexto da parceria de pesquisa com a UFC.

ESPAÇO TRANS

Há 12 anos, desde o início de sua implantação, o Espaço Trans do HC-UFPE oferece acompanhamento em terapia hormonal a usuários do SUS, ampliando o acesso à assistência especializada e qualificada à população trans.

O serviço conta atualmente com uma equipe multiprofissional de 15 profissionais de diferentes especialidades, que atuam de forma integrada para garantir um cuidado integral e humanizado. A equipe médica é formada por oito profissionais, entre psiquiatras, endocrinologista, urologista, mastologista, ginecologista, cirurgião plástico e dois otorrinolaringologistas.

A equipe assistencial reúne sete profissionais, entre assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras e fonoaudióloga.

Em 2025, o Espaço Trans acolheu 74 novos usuários, realizou cerca de 2.300 atendimentos ambulatoriais e 40 procedimentos cirúrgicos. Entre eles, cirurgias de transgenitalização, mamoplastia masculinizadora e de aumento, condrolaringoplastia e glotoplastia. Em 2026, o serviço já acolheu outros 70 novos usuários.









