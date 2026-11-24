Ocorrência aconteceu no município de Iati, no Agreste pernambucano. Bebê está internado no Hospital da Restauração

Bebê está internado no HR, área central do Recife (Maurício Ferry/DP Fotos)

Após uma denúncia de uma vizinha, que teria encontrado um bebê de apenas 10 meses caído no chão, a mãe da criança, de 35 anos, foi presa em flagrante. O crime aconteceu no município de Iati, no Agreste de Pernambuco. A mulher estaria alcoolizada, no momento do ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado no domingo (22), por meio da 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, quando houve a prisão em flagrante.

A mulher de 35 anos foi detida por lesão corporal, violência doméstica e familiar e abandono de incapaz, tendo como vítima uma criança de 10 meses.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher foi conduzida à delegacia e ficou à disposição da Justiça após a audiência de custódia.

Segundo informações preliminares, a avó paterna foi acionada, e o bebê foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Devido à gravidade do quadro, a criança precisou ser transferida, em caráter de emergência, para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.