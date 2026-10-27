Diario promove venda da edição impressa de 26 de outubro para todo o Brasil

Os exemplares podem ser encomendados diretamente pelo call center no número (81) 99217-0191

Capa do exemplar impresso nº 251, do dia 26 de outubro de 2026. (Diario de Pernambuco)

Após grande procura, o Diario de Pernambuco promove, nesta terça-feira (27), uma venda especial do exemplar impresso nº 251 de 2026. A edição histórica traz em sua capa a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.

Atendendo a pedidos dos leitores, o exemplar será vendido para municípios pernambucanos e de outros estados. Os exemplares podem ser encomendados diretamente pelo call center no número (81) 99217-0191.

O jornal também realizará uma venda presencial nesta terça-feira (27), das 11h às 17h, na sede do veículo, localizada na Rua do Veiga, nº 600, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife.