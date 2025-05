Os benefícios do banco de colágeno na plástica

/Foto: Freepik

O banco de colágeno é uma inovação significativa no campo da medicina regenerativa e tem se mostrado extremamente promissor na área da cirurgia plástica. Ele funciona como um repositório de colágeno purificado, que pode ser utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos estéticos e reconstrutivos, oferecendo benefícios tanto para os profissionais quanto para os pacientes.





Um dos principais benefícios é a melhoria na cicatrização. O Dr. André Eyler, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da American Society of Plastic Surgeons, explica que o colágeno é uma proteína fundamental para a regeneração dos tecidos, promovendo a formação de uma matriz que facilita a restauração celular. Quando aplicado durante cirurgias plásticas, ele acelera o processo de recuperação, reduz o risco de complicações e minimiza a formação de cicatrizes visíveis.





Além disso, o colágeno proveniente de bancos é biocompatível, o que reduz consideravelmente as chances de rejeição ou reações alérgicas. Isso é especialmente vantajoso em procedimentos reconstrutivos, como após traumas, queimaduras ou mastectomias, onde a integração com os tecidos do paciente é essencial para o sucesso da cirurgia.





Segundo o Dr. Eyler, outro ponto relevante é a versatilidade do colágeno. Ele pode ser utilizado em forma de gel, esponja ou membrana, adaptando-se a diferentes tipos de procedimentos, desde preenchimentos faciais até a reconstrução de estruturas mais complexas, como nariz ou orelhas. Essa flexibilidade permite aos cirurgiões plásticos maior precisão e melhores resultados estéticos.





O banco de colágeno também contribui para a padronização dos materiais usados. Ao oferecer um colágeno de alta pureza e controle de qualidade, garante-se maior segurança e previsibilidade nos procedimentos, o que é fundamental na busca por resultados naturais e duradouros.





“Para os pacientes, isso significa não apenas uma recuperação mais tranquila, mas também uma menor necessidade de intervenções complementares. Em muitos casos, o uso do colágeno reduz o uso de enxertos autólogos, evitando procedimentos adicionais para coleta de tecido do próprio corpo”, afirma o especialista.





Com o avanço da biotecnologia, os bancos de colágeno têm se tornado mais acessíveis e eficientes, se integrando aos protocolos cirúrgicos de modo cada vez mais assíduo. Eles representam uma ponte entre a medicina tradicional e as terapias regenerativas modernas, ampliando as possibilidades da cirurgia plástica.





“O banco de colágeno é uma ferramenta valiosa, capaz de elevar o padrão da cirurgia plástica, promovendo resultados mais seguros, funcionais e esteticamente satisfatórios”, garante o médico.





