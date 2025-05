Vídeo: mulher tenta invadir cabine em voo e é jogada no chão

A confusão em um voo da American Airlines/foto: Reprodução

Viralizou nas redes sociais uma confusão em um voo da American Airlines, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Revoltada com a demora para a decolagem, uma passageira brasileira tentou se aproximar da cabine dos pilotos e foi contida pelos comissários de bordo.

Passageiros relataram ao Aeroin que a aeronave estava com partida atrasada, o que deixou algumas pessoas irritadas. A passageira que aparece no vídeo decidiu ir até a parte da frente da aeronave para tentar questionar um dos pilotos, que retornava do banheiro.

Mais confusão em um voo da American Airlines!



Desta vez, uma passageira brasileira foi até a cabine do voo AA950, que partiria de Guarulhos para o JFK, e cobrou o piloto sobre o atraso



Ela foi contida por um dos comissários e, posteriormente, proferiu ofensas homofóbicas. pic.twitter.com/HNfHXrvr0L %u2014 AEROIN (@aero_in) April 28, 2025

