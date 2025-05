Morre segunda vítima de ovo de Páscoa envenenado no Maranhão

/Foto: Reprodução

Morreu, nesta terça-feira (22), a adolescente que estava internada após ter comido um ovo de Páscoa que teria sido envenenado em Imperatriz, no Maranhão.





O falecimento de Evely Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, foi confirmado pelo Hospital Municipal de Imperatriz, onde ela estava sendo tratada desde o dia 16 de abril, quando consumiu o chocolate.





De acordo com informações divulgadas pelo g1, Evely morreu devido a um choque vascular, associado com a falência de vários órgãos. "A equipe médica adotou todas as medidas terapêuticas cabíveis, seguindo os protocolos estabelecidos, mas infelizmente o quadro clínico apresentou grave e rápida deterioração, sem resposta ao tratamento", informou o hospital ao veículo.





O irmão de Evely, Luís Fernando, de sete anos, comeu o mesmo ovo e também morreu. A mãe dos dois, Mirian Lira, segue internada no Hospital Municipal de Imperatriz e, segundo a família, já consegue se comunicar e apresenta boa evolução.





Na tarde da última quinta-feira (17), a Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante uma mulher de 36 anos apontada como a principal suspeita de envenenar o ovo de Páscoa e enviar para a família. A investigada é ex-namorada do atual companheiro de Mirian.





A polícia chegou até a suspeita depois de analisar imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. No vídeo, a mulher apareceria usando peruca e comprando o chocolate.





"Além disso, a prisão teve como base depoimentos de testemunhas e familiares que indicavam a mulher como sendo a principal suspeita de cometer o crime", disse a Polícia Civil.





Os agentes conseguiram interceptar e prender a mulher em uma rodovia. A suspeita estava em um ônibus intermunicipal viajando de Imperatriz para Santa Inês, município onde residia.





Na ocasião, os policiais civis apreenderam duas perucas, restos de chocolate, remédios e passagens de ônibus. Um dos bilhetes foi comprado na última segunda-feira (14), dois dias antes de a família receber a encomenda entregue por um mototaxista.





* Com informações do Estadão Conteúdo