Brasil convoca representante da Argentina por fuga de Flávio Bolsonaro

Encontro ocorreu na quinta-feira (29) em Brasília e foi um "procedimento de praxe"

Encarregada de Negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés (CNC/Divulgação)

O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, convocou a encarregada de negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés Lopes, para “prestar esclarecimentos” sobre a passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelo território argentino durante sua fuga para os Estados Unidos nesta semana.

O encontro ocorreu na quinta-feira (29). De acordo com o g1, o chefe do Departamento do Mercosul do Itamaraty, João Marcelo Galvão de Queiroz, recebeu a representante argentina em Brasília. Ele cobrou informações sobre a fuga e, de acordo com diplomatas que estavam presentes, a encarregada se comprometeu a transmitir ao governo de Javier Milei o que foi discutido.

Ainda de acordo com diplomatas ouvidos pelo g1, o procedimento é praxe em casos dessa natureza. Embora novos passos possam ser definidos a partir das apurações, não há previsão de desdobramentos. A reportagem indica a decisão do governo brasileiro de virar a página e de “não dar importância ao assunto”.