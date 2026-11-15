Polícia da Coreia do Sul investiga candidato com melhor nota em prova após uso de IA
Confissão de uso de inteligência artificial para obter as respostas do exame foi feita por escrito, por meio do advogado do candidato
Publicado: 15/11/2026 às 09:43
Candidato confessou a fraude e disse que "lamenta profundamente" (Foto: Magnific)
A polícia da Coreia do Sul anunciou neste domingo (15) que abriu uma investigação depois que o candidato com a melhor pontuação em um exame nacional para contadores fiscais confessou que utilizou inteligência artificial (IA) para obter suas notas.
O candidato, que ficou em primeiro lugar nas duas fases do exame nacional organizado em abril e julho, apresentou uma confissão por escrito por meio de seu advogado e admitiu ter usado IA para obter as respostas.
Ele obteve 397,5 de 400 pontos na primeira fase e errou apenas uma das 160 questões, o que desencadeou acusações de que ele havia utilizado 'óculos inteligentes' para fraudar a prova, o que ele negou em um primeiro momento.
"Esta manhã recebemos uma confissão por escrito, por meio do advogado do candidato, a respeito da fraude no concurso de contador fiscal", anunciou a Agência de Polícia Metropolitana de Seul.
O Ministério das Finanças e da Economia informou que pretende agir com rapidez para suspender seu título, segundo a imprensa local. Em um vídeo publicado no canal do YouTube de seu advogado, o candidato confessou a fraude e disse que "lamenta profundamente".
"Usei uma câmera em miniatura para fotografar as questões do exame e as enviei para uma inteligência artificial; depois conferi as respostas no meu smartphone", afirmou. O advogado acrescentou que eles não podem revelar mais detalhes devido ao receio de que outras pessoas utilizem métodos de fraude semelhantes.
O candidato afirmou que passou por dificuldades financeiras depois de deixar seu emprego e começar o próprio negócio. A prova é organizada pelo Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Coreia (HRDK), uma agência governamental que supervisiona os exames nacionais de certificação.