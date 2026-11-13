EUA suspendem decolagens em todoo país por motivos de segurança

De acordo com a FAA, houve um problema de comunicação entre controladores de voo que teve início em Chicago

Todas as aeronaves nos EUA deverão permanecer em solo por "motivos de segurança", ordenou a FAA (CAROLINE BREHMAN / AFP)

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou que todas as aeronaves com partida prevista no país permaneçam no solo por “motivos de segurança”. De acordo com a FAA, houve um problema de comunicação entre controladores de voo que teve início em Chicago.

A agência citou ainda "circunstâncias extraordinárias" para determinar a paralisação dos voos. A FAA, no entanto, não informou quanto tempo a medida deve durar.

"A @FAAnews determinou a suspensão das operações em solo (ground stop) em todos os aeroportos dos EUA, após uma falha de comunicação que afetou todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo. Técnicos da FAA estão investigando o problema. Forneceremos atualizações imediatas assim que tivermos novas informações", explicou no X o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy.

A restrição afeta também o planejamentos dos voos internacionais. De acordo com a entidade, todas as aeronaves vindas do exterior estão sendo checadas de forma individual e minuciosa, caso a caso.

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