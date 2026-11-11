Aeroporto do Recife lidera movimentação de passageiros à Europa

A média de ocupação do Aeroporto dos Guararapes para a Europa é de 88,1%, patamar bastante elevado

Airbus 321 XLR Ibéria que realiza voos para Madri a partir do Nordeste. (John Alysson)

O Aeroporto do Recife/Guararapes movimenta hoje o maior número de passageiros (312.556) de/para o continente europeu da região Nordeste. Ainda, divide com Salvador grandes índices de ocupação nesses voos. A média de ocupação do Aeroporto dos Guararapes para a Europa é de 88,1%, patamar bastante elevado. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), considerando o período de janeiro a setembro de 2026.

Ainda, os dados demonstram ocupações bastante saudáveis nas três grandes cidades nordestinas.

No levantamento, consideram-se no Recife as empresas: Azul, TAP e Iberia (Cabo Verde não está nos dados da ANAC). Em Salvador, TAP, Air France e Air Europa. Em Fortaleza, LATAM, TAP, Air France e Iberia.

No levantamento, consideram-se em Recife as empresas: Azul, Tap e Ibéria (Cabo Verde não está nos dados da ANAC). Em Salvador, Tap, Air France e Air Europa. Em Fortaleza, Latam, Tap, Air France e Ibéria. (crédito: Coluna Diario no Ar)

Ademais, cruzando dados da Embratur e da ANAC, consegue-se ter uma ideia da representatividade de brasileiros e europeus nesses voos à Europa.

Segundo dados da Embratur, a quantidade de europeus vindo ao Recife também de janeiro a setembro por voos internacionais diretos é de 42.909, considerando que todos vieram nos voos de/para a Europa. Os números de Salvador e Fortaleza são, respectivamente, de 55.508 e 73.100.

Comparando com o total de passageiros que retornam da Europa ao Recife, a representatividade nos aviões, em média, é de aproximadamente 29% de estrangeiros chegando ao Recife.

Esse mesmo índice em Salvador é de 45,5% e em Fortaleza de 52%. O Recife embarca mais passageiros em geral, Salvador lidera nas ocupações e Fortaleza continua atraindo mais o passageiro europeu em geral.

Esses números são corroborados por fonte da coluna que ratifica a prevalência de brasileiros nos voos do Recife, bem como compartilha número equilibrado de estrangeiros e brasileiros nos voos de Fortaleza.

Na capital pernambucana, portugueses, espanhóis e alemães são as três nacionalidades europeias mais frequentes.

Por outro lado, o aeroporto do Recife se destaca, portanto, pela capacidade de gerar demanda local, inclusive de estados vizinhos, como Paraíba e Alagoas. Seus voos mostram-se altamente eficientes em preencher assentos, muito impulsionados por passageiros brasileiros que utilizam as ligações para a Europa.

Tanto que já destacamos o elevado acréscimo de voos na alta estação 2026-2027.

Promoção europeia no Nordeste

O evento Madri 7 Estrelas Internacional é uma agenda internacional que divulga a cidade de Madri como centro de turismo internacional e que ocorre há mais de 7 anos no Brasil. O evento integra uma série de ações globais que posicionam Madri como destino de compras premium.

Em Salvador e no Recife, o evento ocorreu em 2023 e 2024, respectivamente. Na última segunda-feira, 9 de novembro, ocorreu também em Fortaleza pela chegada da companhia Iberia ao Nordeste.

Em dezembro deste ano e em janeiro de 2027, meses de alta estação no Ceará, a companhia vai oferecer até 10 voos semanais entre as duas cidades. Somadas as frequências a partir do Recife e de Salvador, serão até 24 voos semanais da Iberia ligando a capital espanhola ao Nordeste brasileiro.

Essas frequências se somam à ampla oferta de voos diários da Air Europa, da Azul, da LATAM e da Air China a partir de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

Madri é o destino preferido dos turistas brasileiros na Espanha. Em 2025, a cidade recebeu 230 mil visitantes do Brasil, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. E o ritmo acelerou: no primeiro semestre de 2026, o número cresceu 30%. O bom momento acompanha o desempenho geral do destino.

A Comunidade de Madri recebeu 9,1 milhões de turistas internacionais em 2025 e, até julho de 2026, já somava 5,8 milhões, alta de 9,6% sobre o mesmo período do ano anterior.

O Brasil é prioridade para o turismo de Madri também pela conectividade. O aeroporto da cidade é uma importante porta de entrada para a Europa. Mais de 700 mil brasileiros fizeram escala em Madri em 2025. Por isso, esse público é um dos focos do novo programa da Iberia, o Stopover Hola Madrid, que permite combinar voos para mais de um destino e passar de 1 a 6 noites na região, com descontos de até 40% em hotéis e transporte.

O evento ocorreu em parceria com o Consórcio Nordeste de Turismo, liderado pelos secretários de Turismo de cada estado da região.

Segundo Francisco Orjales e Esther Calvo Ruiz, diretores da Câmara de Comércio de Madri, a percepção sobre o turista do Norte-Nordeste que vai a Madri é muito positiva: “é um turista de alto valor agregado, economicamente qualificado, adorado em Madri, que consegue gastar acima de 2.000 euros em seu tempo de permanência. Pelo período em que permanecem em Madri, também são queridos pelos hotéis, pois também gastam nesses hotéis.”

“Em alguns casos, o perfil de gastos do turista do Norte-Nordeste supera o gasto do turista do Sul do Brasil”, complementou Francisco.

Segundo Francisco, os brasileiros já estão em 3º lugar entre as nacionalidades da América Latina que mais visitam Madri.

Especificamente para passageiros que voam com a Iberia para a Europa, os diretores da Câmara de Comércio destacam que a companhia oferece um serviço de stopover em Madri para aqueles passageiros que desejem permanecer alguns dias na capital espanhola antes de seguirem até o destino final europeu.

Em Fortaleza, o evento contou com quase 70 inscritos, entre operadores turísticos e agências de viagens.

Perspectiva de mais crescimento

Como publicamos, as perspectivas de crescimento das ligações entre o Nordeste e a Europa são positivas em termos de passageiros. Para 2027 em diante, movimentos recentes de companhias europeias, bem como a recepção de novas aeronaves por companhias como a LATAM, podem levar ao incremento dessas ligações.

No viés de cargas, a tendência também é positiva, sobretudo pós-acordo entre Mercosul e União Europeia.

Com a redução ou eliminação de tarifas aduaneiras para grande parte dos produtos (de 91% a 92% dos itens industriais e agrícolas e cotas específicas para carnes, açúcar, café e frutas), a tendência é de expansão no fluxo de mercadorias entre os dois blocos. Nos primeiros meses de vigência provisória, as exportações agropecuárias para a Europa já registraram saltos expressivos em valor e volume.

A perspectiva de movimentação de cargas nos aeroportos nordestinos também é crescente.