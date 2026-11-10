Negociações sobre a guerra na Ucrânia em Abu Dhabi são retomadas nesta terça (10)

Policiais ucranianos ao lado de cratera após ataque com míssil em Kiev, em 22 de outubro de 2026, em meio à invasão russa na Ucrânia (Serhii Dilin / AFP)

A retomada das negociações entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos, ocorreu nesta terça-feira (10) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O contexto entre Kiev e Moscou apresenta profundas divisões sobre concessões territoriais e garantias de segurança no pós-guerra.

As discussões envolveram a base da proposta norte-americana para uma arquitetura de segurança a longo prazo entre a Rússia e a Europa. Do lado russo, a exigência é que a Ucrânia reconheça o seu controle sobre a Crimeia e as quatro regiões que o país afirma ter anexado — Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Kiev rejeita tais reivindicações. O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, apontou como prioridades do país o fim das hostilidades, garantias de segurança no pós-guerra, a recuperação econômica e medidas de caráter humanitário.

No entanto, segundo noticiou a imprensa dos EUA, autoridades ucranianas e russas demonstraram em reservado “um pouco de flexibilidade” quanto aos territórios em disputa, citando como fonte um alto funcionário de Washington. A fonte não adiantou mais detalhes, mas explicou que os litígios territoriais não podem ser resolvidos sem um acordo prévio sobre os arranjos de segurança no pós-guerra.

Por sua vez, líderes europeus pressionaram para ter um papel no processo diplomático liderado pelos EUA, que poderá redefinir a segurança do continente, visando discutir a estrutura do pós-guerra e encontrar meios de mitigar futuros conflitos.

Assim, as conversações começaram nesta terça-feira (10) primeiramente com uma reunião entre representantes ucranianos, os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner e as delegações da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, União Europeia (UE) e Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), antes das sessões trilaterais envolvendo Kiev, Moscou e Washington.

Uma autoridade da área de segurança de um dos países europeus participantes reconheceu que a proposta norte-americana ainda não é clara e que existe o receio de que os EUA aceitem concessões significativas à Rússia. As dúvidas são alimentadas também por declarações recentes do presidente Donald Trump, que sugeriu que a Ucrânia poderá sair da guerra com um formato territorial diferente, sem especificar quais seriam as alterações.

As conversações trilaterais entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos continuarão na quarta-feira (11). O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que o primeiro dia em Abu Dhabi foi "muito produtivo" e acrescentou que o objetivo é ampliar, em uma fase posterior, a mesa de negociações para incluir diretamente a Europa.

Propostas de segurança no pós-guerra

Veículos de comunicação norte-americanos indicam que Washington e Moscou discutiram possíveis garantias de segurança para a Ucrânia semelhantes às disposições dos Artigos 4º e 5º da Otan, que preveem, respectivamente, consultas sobre ameaças à segurança e defesa coletiva.

Fontes relataram à imprensa que também foi aventada a possibilidade de reativar o Conselho Otan-Rússia, suspenso desde 2022, e de introduzir um mecanismo de restabelecimento automático de sanções (snapback), que permitiria reaplicar restrições à Rússia caso o Kremlin viole um eventual cessar-fogo.

Apesar do renovado esforço diplomático, a Casa Branca avisou que não se deve ter a expectativa de um avanço imediato. Jared Kushner disse que os diálogos podem ajudar a criar dinâmica para a próxima fase, mas descreveu o conflito como extraordinariamente complexo.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o governo russo não aceitará um cessar-fogo imediato sem definição prévia sobre os desdobramentos. “Seria mais sensato discutir primeiro os contornos da futura arquitetura de segurança na Europa e só depois um cessar-fogo na Ucrânia”, declarou o chanceler.