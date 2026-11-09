Paraguai amplia devolução de poupanças e busca no exterior dinheiro de banco colapsado

MP tem consultado EUA, Luxemburgo e Argentina para rastrear possíveis bens e recursos desviados do banco digital

O banco digital Ueno Bank tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña (Ueno Bank/Divulgação)

O Banco Central do Paraguai ampliou nesta segunda-feira (9) a devolução dos depósitos do Ueno Bank, que entrou em colapso, enquanto o Ministério Público anunciou que está realizando consultas junto aos Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear possíveis bens e recursos desviados no escândalo que provocou a queda do presidente Santiago Peña.

O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, devido a problemas de solvência. Peña foi destituído três dias depois, em um julgamento político no Senado, e ficou sob prisão preventiva. Seu então vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu como novo chefe de Estado.

O Ministério Público informou que "trabalha para localizar e garantir bens no exterior, com o objetivo de repatriá-los e indenizar as vítimas" do colapso do banco digital Ueno Bank, que afetou cerca de três milhões de correntistas, metade da população do Paraguai.

"Para isso, mantém contato com autoridades de Luxemburgo e da Argentina, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ofereceu sua colaboração", informou o Ministério Público em um comunicado.

Desde quinta-feira, cerca de 1,2 milhão de pessoas recuperaram um total de US$ 168 milhões (R$ 926,3 milhões, na cotação atual), segundo dados do Banco Central.

Nesta segunda-feira, começaram a receber adiantamentos de até US$ 20 mil (R$ 110.280) os clientes com depósitos superiores a esse valor, assim como aqueles que possuem dívidas com o banco, dos quais são descontadas as parcelas vencidas.

No entanto, o fundo de garantia não cobrirá reembolsos superiores a US$ 36 mil (R$ 198.504) por conta, o que gera incerteza sobre o destino dos recursos públicos que estavam depositados no Ueno, como os do Instituto de Previdência Social, responsável pela gestão das aposentadorias.

"Santi Peña foi embora, Alliana ficou. Temos confiança de que ele tome providências e retire todos os criminosos que roubaram nossas contribuições previdenciárias", disse à AFP María Fernandez, de 62 anos, durante um protesto de professores realizado na segunda-feira em Assunção.

Embora o novo presidente tenha sido denunciado no mesmo processo que Peña por supostas ligações com o Ueno, Alliana não foi formalmente acusado, e a Câmara dos Deputados desistiu de submetê-lo a um julgamento político.

O Ministério Público acusa Peña de ter usado sua influência para favorecer o Ueno Bank, um banco digital com apenas três anos de existência, já que manteve até 2025 participação acionária no grupo que controlava a instituição.

Ele é acusado de capitalizar o banco com milhões em recursos públicos e de ocultar ou minimizar seus problemas financeiros, apesar de ter sido alertado sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.

Cofre na casa de Peña



O Ministério Público tenta abrir um cofre descoberto no domingo durante uma operação de busca e apreensão na residência de veraneio de Peña, em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção.

"Não conseguimos concluir o trabalho que estávamos realizando justamente porque encontramos um cofre de segurança" de "alta complexidade", afirmou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, a promotora Silvia González, que informou que as autoridades voltarão ao local com o "equipamento adequado" para abri-lo.

Os investigadores avaliam pedir a colaboração da esposa de Peña, Leticia Ocampos, para desbloquear o cofre, explicou o promotor Christian Benítez ao jornal ABC. Também está sendo considerada a possibilidade de uma detonação controlada.

A mansão foi financiada parcialmente com empréstimos do Ueno, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaliam a seis vezes o salário presidencial de Peña.

Na tarde desta segunda-feira, o Ministério Público fez uma busca na residência de Peña, em Assunção, constatou a AFP.

Além disso, foram alvo de buscas uma agência do Ueno Bank e a residência do ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, também em prisão preventiva e acusado no caso.

O Ministério Público conduz duas investigações paralelas: sobre Peña e Carvallo por suas ligações com o Ueno, e outra sobre os dirigentes da própria instituição bancária, oito dos quais estão presos.

Protestos



Funcionários das numerosas empresas do grupo Vázquez, proprietário do Ueno e que emprega cerca de 6 mil pessoas, protestaram contra o bloqueio de suas contas e reivindicaram autorização para procurar novos empregos.

"Estou preocupada em conseguir chegar ao fim do mês, em não ter dinheiro para pagar minhas continhas e minhas prestações", comentou à AFP Larisa Koenig, que até a semana passada trabalhava na empresa de tecnologia ITTI Digital, pertencente ao grupo.

Paralelamente, professores foram às ruas para exigir a recuperação dos recursos previdenciários retidos no Ueno. O protesto, convocado por sindicatos, provocou a suspensão das aulas.

Alliana se reuniu com representantes dos sindicatos e demonstrou estar "bastante colaborativo e seguro de que é possível devolver os valores" da previdência social, disse à AFP Rafael Resquín, presidente da União Nacional dos Educadores, após o encontro.

Resquín afirmou que, apesar das decepções anteriores, os sindicatos tentarão dar um "voto de confiança" ao novo governo, mas fez uma advertência: "Se essa confiança for quebrada, nós iremos às ruas".