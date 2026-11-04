Paraguai: Banco Central decreta suspensão de saques do Ueno Bank ligado a presidente do país

O banco digital Ueno Bank tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña (Ueno Bank/Divulgação)

O Banco Central do Paraguai suspendeu temporariamente os saques de dinheiro de determinados fundos de investimentos vinculados ao Ueno Bank. As autoridades monetárias iniciaram um processo de dissolução do Ueno Bank, colocando em dúvida o destino de economias que somam centenas de milhões de dólares. O banco digital tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña, e mais de três milhões de clientes.

A medida paralisou imediatamente suas operações digitais, incluindo saques e transferências bancárias. O Banco Central também ordenou a suspensão dos resgates em diversos fundos de investimento ligados à instituição, devido à incerteza sobre o valor real desses ativos e sua liquidez.

O anúncio causou pânico entre os paraguaios, que foram às ruas da capital, Assunção, para exigir respostas. Em algumas áreas houve confrontos entre manifestantes e a polícia. Um grupo tentou avançar em direção à sede do Congresso Nacional e foi contido por agentes de segurança.

A crise bancária marca um novo rumo no governo do presidente, que já chegou a deter 8 executivos e empresários, entre eles o presidente do banco, Juan Manuel Gustale, e Federico Miguel Vázquez, CEO da instituição, que, até pouco tempo atrás, era sócio comercial de Peña e também presidente do Grupo Vázquez, o conglomerado que controla o Ueno Bank.

O presidente paraguaio, que planejava viajar para a Espanha para participar da Cúpula Ibero-Americana, cancelou seus planos de última hora e, em um vídeo publicado em canais oficiais, anunciou mudanças na cúpula do Banco Central.