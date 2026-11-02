Coreia do Norte denuncia uma 'demonstração brutal de guerra nuclear' por parte dos EUA e da Coreia do Sul
Por meio de um comunicado divulgado pela agência estatal KCNA, o alto funcionário norte-coreano criticou os exercícios conjuntos
Publicado: 02/11/2026 às 16:04
Coreia do Norte ratificou que a política de defesa do regime não mudará e que empregará "meios nucleares ainda mais contundentes" para neutralizar qualquer ameaça à sua soberania (Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP)
O general norte-coreano Kim Jong Sik denunciou, nesta segunda-feira (2), que os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram uma "demonstração brutal de guerra nuclear" dirigida contra o país, alertando que Pyongyang responderá acelerando, sem alterações, o reforço de sua capacidade de dissuasão nuclear
Por meio de um comunicado divulgado pela agência estatal KCNA, o alto funcionário norte-coreano criticou os exercícios conjuntos "Iron Mace", realizados para testar a integração das forças nucleares americanas com as tropas convencionais sul-coreanas.
Segundo o funcionário, que também é membro da Comissão Militar Central do Partido do Trabalho da Coreia do Norte, essas manobras constituem "o exemplo mais claro de que a ambição de Washington de nos esmagar com armas nucleares permanece intacta e com um nível de perigo que aumenta a cada dia".
Diante do que considera uma "chantagem nuclear" por parte de Washington e de seus aliados na região - referindo-se também aos recentes exercícios "Hoguk" e "Freedom Flag", entre outros -, a cúpula norte-coreana reafirmou que "a paz só é garantida pela força".
Por isso, ratificou que a política de defesa do regime não mudará e que empregará "meios nucleares ainda mais contundentes" para neutralizar qualquer ameaça à sua soberania.