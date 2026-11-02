"Mayday, vamos bater no chão": áudio mostra conversa de piloto com torre em queda de avião

Avião de pequeno porte caiu sobre um bairro no sul da Flórida (EUA), causando a morte de nove pessoas nesse domingo (1º). A queda foi a poucos metros da residência de férias do presidente Donald Trump

Avião de pequeno porte caiu sobre um bairro no sul da Flórida, nos Estados Unidos (Reprodução redes sociais)

Nove pessoas morreram no domingo (1º), quando um avião de pequeno porte caiu sobre um bairro no sul da Flórida, nos Estados Unidos, a poucos quilômetros de Mar-a-Lago, a residência de férias do presidente norte-americano Donald Trump, informaram as autoridades. Em uma gravação de áudio publicada no site de tráfego aéreo liveatc.net, uma pessoa na cabine de voo relata uma "turbulência moderada".

A pessoa acrescentou que o avião estava "entrando em zona de precipitação" e que precisava "subir", pouco antes de dizer "mayday, mayday" porque começou a descer de maneira acelerada. "Nós vamos bater no chão", diz a pessoa, e em seguida a comunicação é interrompida.

Vídeos não verificados, publicados nas redes sociais, mostram uma aeronave quase em posição vertical se chocando contra o chão em alta velocidade. Também é possível ver uma grande bola de fogo e uma cratera em chamas perto de uma rodovia movimentada.

Avião seguia para as Bahamas

"O acidente de avião no condado de Palm Beach, na Flórida, é uma tragédia", disse o secretário de Transportes, Sean Duffy, em comunicado. Ele disse que o avião, um Learjet 60, havia decolado de Austin, Texas, e seguia para as Bahamas. As nove pessoas a bordo morreram, segundo o comunicado. O acidente ocorreu perto de Cresthaven, um bairro que fica a menos de 11 quilômetros de Mar-a-Lago, onde Trump estava no domingo.

'Acidente aéreo cataclísmico'

"Isto obviamente é um acidente aéreo cataclísmico", declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, perto do local do incidente. "Parecia um míssil caindo", acrescentou o governador, que disse que não há relatos de pessoas em terra que ficaram feridas.

Uma hora antes do acidente com o Learjet, Trump havia partido do recém-renomeado Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump, nas proximidades, a bordo do Air Force One.

Tempestades haviam sido registradas na região, e Trump carregava um guarda-chuva ao subir no Air Force One. "A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte irão investigar" o acidente, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado.



