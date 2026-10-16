Trump demite porta-voz da Casa Branca após cinco dias no cargo

Sua saída acontece depois de uma estreia considerada desastrosa na sala de imprensa da Casa Branca, combinada a questionamentos graves sobre suas qualificações

Katie Zacharia (Jim WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu hoje a porta-voz e secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, após apenas cinco dias na função. Zacharia assumiu o cargo na segunda-feira e fez o seu primeiro briefing na Casa Branca na terça-feira.

A mídia norte-americana avança que Zacharia está em processo de transição para sair do cargo e um assessor de Trump adiantou que Zacharia deixará a Casa Branca nos próximos dias.

Sua saída acontece depois de uma estreia considerada desastrosa na sala de imprensa da Casa Branca no dia 13 de outubro, combinada a questionamentos graves sobre suas qualificações. Durante sua primeira coletiva de imprensa - que durou apenas 14 a 15 minutos e contou com somente três perguntas respondidas -, Zacharia cometeu gafes, incluindo confundir Trump com o próprio marido.

Zacharia também admitiu publicamente que nunca foi aprovada no exame da Ordem dos Advogados (bar exam) nos Estados Unidos, embora tenha sido apresentada inicialmente pelo governo como advogada.

Trump disse aos jornalistas que havia sugerido a Zacharia que "reconsiderasse" sua permanência, sinalizando falta de confiança na capacidade dela de exercer o cargo. "Eu lhe disse: Acho que seria mais feliz de outra forma; não tenho a certeza se conseguiria ser feliz com este tipo de trabalho. Não há nada de fácil nisto", relatou o presidente.