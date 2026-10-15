Adolescente de 16 anos retira dente encontrado na região do olho na Índia

O jovem procurou atendimento médico após perceber duas pontas esbranquiçadas entre a pálpebra e a sobrancelha, de acordo com o relato médico

O caso é um exemplo raro de dente ectópico (Divulgação)

Um adolescente de 16 anos na Índia passou por uma cirurgia para retirar um dente localizado na órbita ocular esquerda após apresentar inchaço indolor por cerca de um mês. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com relatos médicos, o jovem procurou atendimento após perceber duas pontas esbranquiçadas entre a pálpebra e a sobrancelha. Exames identificaram um dente canino completamente formado no local.

O caso é um exemplo raro de dente ectópico, condição em que um dente se desenvolve ou aparece em uma região fora da boca. Além dos seios maxilares, locais mais frequentemente associados a essa condição, as estruturas também podem surgir no nariz, no palato e, excepcionalmente, na órbita ocular.

Em junho de 2023, foi publicada uma revisão na National Library of Medicine (Biblioteca Nacional de Medicina) que analisou 61 casos de dentes ectópicos e apontou sintomas como inchaço, dor de cabeça e dificuldade para abrir a boca. Em alguns casos, porém, os dentes podem permanecer despercebidos por anos.

Como um dente ectópico pode surgir?

O desenvolvimento da face ocorre a partir da formação e da união de diferentes tecidos durante a gestação. Alterações nesse processo podem contribuir para o surgimento de dentes em locais incomuns do rosto.

Entre as possíveis causas estão traumas, procedimentos odontológicos e alterações associadas a cistos e tumores. No caso do adolescente indiano, os médicos não conseguiram identificar a origem da condição. O jovem também não apresentava histórico de traumas.

Como é feito o diagnóstico e o tratamento?

Exames de imagem, como a tomografia computadorizada, podem ser utilizados para diagnosticar a condição, localizar o dente e avaliar sua proximidade com estruturas sensíveis. A remoção de um dente ectópico pode ser indicada quando há risco de infecção, obstrução ou danos aos tecidos vizinhos.

Em alguns casos, como os de dentes localizados no nariz e nos seios nasais, a retirada pode ser realizada por meio de endoscopia, com instrumentos introduzidos pelas narinas.

A remoção de um dente ectópico não significa, necessariamente, que outro surgirá no mesmo local. No entanto, pessoas com dentes supranumerários, como são chamadas estruturas dentárias extras, além da quantidade habitual, podem apresentar outros dentes adicionais. No caso do adolescente, os exames não identificaram outros dentes ectópicos.

