Guarda Revolucionária do Irã ameaça tratar navios sem identificação em Ormuz como hostis

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) fez alerta após embarcações violarem regras

Embarcações transitam pelo Estreito de Ormuz, ao largo de Bandar Abbas, no sul do Irã (Atta Kenare/AFP)

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) alertou que embarcações que transitarem pelo Estreito de Ormuz com sistemas de navegação e identificação desligados serão tratadas como "hostis".

"Todas as embarcações no Estreito de Ormuz que desligarem seus sistemas de navegação e identificação serão classificadas como hostis", afirmou o gabinete de imprensa da força naval do IRGC em comunicado. Segundo a nota, nesses casos, os navios "estarão sujeitos a punições severas".

O IRGC acrescentou que, desde ontem, 10, "três petroleiros" que teriam violado regras iranianas para transitar pelo Estreito de Ormuz atingiram minas marítimas e pegaram fogo.

Segundo a Sepah News, o Departamento de Relações Públicas da Marinha do IRGC afirmou que um navio-tanque do tipo shuttle, transportando 750 mil barris de petróleo bruto, tentou atravessar nesta tarde uma rota "não autorizada" e ignorou advertências e instruções da força naval iraniana, quando atingiu uma mina, sofreu uma explosão e incendiou-se.