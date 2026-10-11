Guarda Revolucionária do Irã ameaça tratar navios sem identificação em Ormuz como hostis
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) fez alerta após embarcações violarem regras
Publicado: 11/10/2026 às 19:23
Embarcações transitam pelo Estreito de Ormuz, ao largo de Bandar Abbas, no sul do Irã (Atta Kenare/AFP)
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) alertou que embarcações que transitarem pelo Estreito de Ormuz com sistemas de navegação e identificação desligados serão tratadas como "hostis".
"Todas as embarcações no Estreito de Ormuz que desligarem seus sistemas de navegação e identificação serão classificadas como hostis", afirmou o gabinete de imprensa da força naval do IRGC em comunicado. Segundo a nota, nesses casos, os navios "estarão sujeitos a punições severas".
O IRGC acrescentou que, desde ontem, 10, "três petroleiros" que teriam violado regras iranianas para transitar pelo Estreito de Ormuz atingiram minas marítimas e pegaram fogo.
Segundo a Sepah News, o Departamento de Relações Públicas da Marinha do IRGC afirmou que um navio-tanque do tipo shuttle, transportando 750 mil barris de petróleo bruto, tentou atravessar nesta tarde uma rota "não autorizada" e ignorou advertências e instruções da força naval iraniana, quando atingiu uma mina, sofreu uma explosão e incendiou-se.