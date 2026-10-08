Governo francês receberá organizações estudantis em novo dia de protestos

Desde o final de setembro, estudantes entre 15 e 18 anos bloqueiam centenas de escolas para denunciar a falta de substituição de professores ausentes e as cargas horárias excessivas entre outras queixas

Manifestantes protestam em meio às chamas nas manifestações estudantis de Outubro na França (MIGUEL MEDINA / AFP)

O governo francês receberá, nesta quinta-feira (8), as três principais organizações estudantis, que convocaram a manutenção dos protestos devido à falta de medidas concretas para atender às suas reivindicações por melhores condições de ensino nas escolas.

Desde o final de setembro, estudantes entre 15 e 18 anos bloqueiam centenas de escolas para denunciar a falta de substituição de professores ausentes e as cargas horárias excessivas, assim como salas de aula deterioradas e incapazes de suportar o aumento das temperaturas.

Na terça-feira (6), entre 266.000 e 450.000 pessoas protestaram nas ruas da França a convite das organizações estudantis, apoiadas por pais, professores e sindicatos, buscando evitar situações de tensão como os confrontos registrados entre policiais e manifestantes.

O primeiro-ministro, o centrista Sébastien Lecornu, afirmou na noite de quarta-feira que "ninguém pode permanecer indiferente às angústias expressas" pelos estudantes, mas adiou as "primeiras decisões" para o "final de outubro", sem anunciar medidas concretas.

O ministro da Educação Nacional, Édouard Geffray, e seu homólogo do Ensino Superior, Philippe Baptiste, receberão nesta quinta-feira à tarde representantes das organizações USL, Renouveau Lycéen e Lycéens!, informou o gabinete do primeiro-ministro.

Horas antes, Geffray anunciou a apresentação de um "plano de emergência" nas "próximas horas ou dias" sobre a questão da substituição de professores ausentes.

Enquanto aguardam a reunião, os protestos continuam. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira de manhã, "total ou parcialmente", em 375 das 3.700 escolas de ensino médio da França, informaram as autoridades.