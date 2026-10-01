Reino Unido anuncia detenção de suspeito de preparar atos terroristas em base aérea

Andy Burnham (DARREN STAPLES / AFP)

Nesta quinta-feira (01), a polícia antiterrorista do Reino Unido anunciou a detenção de um cidadão, de 27 anos, com dupla nacionalidade britânica e iraniana, em meio à investigação das atividades suspeitas nas proximidades da base aérea de Faiford usada pelos Estados Unidos.

A informação decorre um dia após o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, ter afirmado, em entrevista à BBC, que havia fortes indícios do envolvimento de Teerã, sem adiantar mais detalhes. “A investigação policial em curso é complexa e séria e está sendo feita em cooperação com colegas dos Estados Unidos”, disse.

De acordo com a BBC, este suspeito foi detido hoje em Westminster, Londres, e que um segundo indivíduo, de 26 anos e nacionalidade britânica, também foi interrogado. Além disso, as autoridades policiais realizaram buscas em duas residências.

Na madrugada do último domingo, após um alerta feito por populares, as autoridades detiveram cinco pessoas na cidade de Whelford, junto à base militar, por suspeita de preparação de um ato terrorista com explosivos. Os suspeitos eram todos homens de nacionalidade britânica com idades entre os 23 e os 25 anos, residentes em Londres. Segundo a polícia, três veículos nos quais viajavam foram submetidos a uma inspeção exaustiva, com o apoio de meios militares e peritos forenses, porém não foram encontrados quaisquer engenhos explosivos improvisados e os suspeitos foram liberados sob fiança. No entanto, a polícia descobriu uma quantidade significativa de gasolina e garantiu que a investigação prosseguiria.

"Compreendo que este desfecho terá sido uma surpresa para muitos, mas gostaria de reiterar que se tratou de uma decisão de investigação, fundamentada na experiência e numa ponderação cuidadosa dos poderes policiais", explicou o chefe da Polícia Antiterrorista do Reino Unido, Laurence Taylor.

Taylor rejeitou que a operação policial tenha sido desencadeada somente pelo alerta de uma mulher local e afirmou que a polícia recebeu mais informações. O jornal The Times publicou que um dos suspeitos também ligou para avisar a polícia na mesma noite.

Até agora, a polícia evitava relacionar o Irã com o incidente ocorrido nas imediações da base militar britânica usada pela Força Aérea norte-americana. Enquanto, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, alegou na segunda-feira que um "ator estrangeiro" esteve envolvido na suposta conspiração terrorista, mas sem especificar o país.

Por outro lado, a embaixada iraniana no Reino Unido emitiu um comunicado, no qual negou qualquer envolvimento com o episódio.