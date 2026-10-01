Voto antecipado nas eleições intercalares dos EUA indica vantagem aos democratas

Na análise de dados, a CNN mostra que a busca por parte dos eleitores democratas está acima de 60% em estados como o Iowa, Pensilvânia e Maine

700 mil eleitores já exerceram o direito de voto antecipado ( KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Segundo a análise realizada pelo canal CNN e a agência de noticias Associated Press (AP), muitos eleitores norte-americanos, principalmente os democratas, estão registrando um maior número de boletins de voto em comparação com anos anteriores. Há pouco mais de um mês para as eleições intercalares dos Estados Unidos mais de 700 mil eleitores já exerceram o direito de voto antecipado. As pesquisas divulgadas pelas mídias sinalizam uma pequena vantagem dos candidatos democratas sobre os republicanos.

Na análise de dados, a CNN mostra que a busca por parte dos eleitores democratas está acima de 60% em estados como o Iowa, Pensilvânia e Maine. Na Carolina do Norte, por exemplo, houve uma alta de 30% nessa procura em comparação com as eleições de 2024. “Esta é apenas uma sondagem. Os números podem até ser uma evidência de que os eleitores republicanos preferem outro modo de votar”, observa a CNN.

Um estudo também confirmou que houve uma grande mudança na maneira de exercer o direito de voto, sobretudo desde a pandemia. Desde 2020, a maioria dos votos antecipados é na sua maioria de pessoas mais velhas.

Este é para já um sinal de alerta para a Administração Trump que sente os efeitos da política externa e interna que tem sido seguida. Muitos norte-americanos não escondem o descontentamento com o aumento do custo dos combustíveis, insatisfação com a inflação e preços altos, desaceleração econômica, com risco de perda de centenas de milhares de postos de trabalho e o desgaste da guerra contra o Irã. A maior parte, segundo diversas sondagens publicadas nas últimas semanas pelos principais jornais americanos, não apoiam a continuação da intervenção direta dos EUA na guerra desencadeada contra o Irã.

Mas, apesar do conflito dos EUA com o Irã e as suas ingerências em nome da segurança nacional nas economias globais seja o foco de atenção do resto do mundo, a nível interno, as principais preocupações dos eleitores americanos continuam centradas na inflação, na economia e no emprego, assim como em questões sociais como os cuidados de saúde, imigração, corrupção e criminalidade, que estão todas tendo prioridade sobre as preocupações com a política externa.

As consequências são sentidas na queda expressiva do apoio entre os próprios eleitores republicanos e no nível mais baixo de aprovação do governo de Donald Trump em seu segundo mandato, que chegou a 32%, conforme apresentado pela pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada em setembro de 2026.

Se ocorrer a perda do controle do Congresso pelo governo federal, isso deverá levar Donald Trump a se concentrar na política externa, na política social interna e na desregulamentação nos seus últimos dois anos de mandato, tal como fez em 2019/20, no seu primeiro mandato.

Além disso, de acordo com os especialistas, caso não haja uma maioria de dois terços no Senado, é improvável que o presidente em exercício seja destituído por meio de um processo de impeachment ou de uma transferência involuntária de poder.

Eleições intercalares dos EUA

As eleições de meio de mandato nos dos EUA estão marcadas para 3 de novembro e, em caso de vitória, os democratas regressam ao poder no Congresso.

As eleições intercalares são realizadas aproximadamente na metade do mandato presidencial e nesta disputa estão todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes dos EUA, além de cerca de 34 dos 100 assentos do Senado.

Além disso, 34 dos 50 estados s elegem seus governadores para mandatos de quatro anos durante as eleições de meio de mandato, enquanto New Hampshire e Vermont elegem seus governadores para mandatos de dois anos tanto nas eleições de meio de mandato quanto nas eleições presidenciais. Assim, 36 governadores são eleitos nessas eleições. Muitos estados também elegem representantes para suas legislaturas estaduais durante os anos de meio de mandato. Eleições ainda acontecem em nível municipal, incluindo prefeitos, outros cargos locais e uma variedade de e iniciativas populares e legislativas.