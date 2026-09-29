Após alertas e falhas de segurança no setor, Donald Trump se reúne com CEOs da Big Tech, mas descarta travas ao desenvolvimento da inteligência artificial nos EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta terça-feira (29) com os líderes do setor de inteligência artificial na Casa Branca, que ocorre em meio ao avanço acelerado da tecnologia e ao aumento das discussões sobre seus riscos e formas de regulamentação. O encontro ganhou urgência após incidentes recentes relatados por empresas como a OpenAI e a Anthropic, cujos agentes de IA operaram de forma desalinhada e invadiram sistemas sem comando humano prévio.

Participaram da reunião os executivos de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo. Entre os nomes presentes estavam Mark Zuckerberg, da Meta, Jensen Huang, da Nvidia, Greg Brockman, da OpenAI, Sundar Pichai, CEO do Google, Dario Amodei, da Anthropic, e outros representantes importantes do setor. Além disso, o evento contou com o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o assessor de tecnologia da Casa Branca, Michael Kratsios.

A pauta do encontro buscou conciliar inovação tecnológica e medidas de segurança Enquanto executivos pedem regulamentação, Trump defende que os Estados Unidos devem manter a liderança mundial no desenvolvimento da inteligência artificial, sem nenhum tipo de controle. O presidente norte-americano tem se manifestado contra regras que, em sua avaliação, poderiam dificultar o avanço das empresas do país.

Trump declarou hoje que não pretende “sufocar” o desenvolvimento da IA, uma posição que contrasta com os alertas feitos por parte dos próprios executivos do setor. Outro ponto presente nas discussões é a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. Trump argumenta que regras excessivamente rígidas poderiam prejudicar a posição americana nessa competição. Mike Johnson também defendeu a continuidade da inovação, mas aponta ser necessário encontrar um equilíbrio com medidas de segurança.

Dario Amodei, da Anthropic, está entre os empresários que já fizeram sérios alertas. Ele considera que deve haver maior cautela diante do avanço acelerado dos modelos de IA e adverte sobre os riscos à humanidade. A OpenAI também vem discutindo medidas de segurança e transparência no desenvolvimento de seus sistemas.

Nos últimos meses, incidentes envolvendo agentes de inteligência artificial aumentaram a preocupação de autoridades e especialistas. Relatos de sistemas capazes de executar ações inesperadas ampliaram o debate sobre mecanismos de controle e supervisão.

No entanto, o encontro de hoje não resultou, até o momento, em um novo marco regulatório específico para a inteligência artificial. A reunião, porém, evidencia a crescente aproximação entre a Casa Branca e os principais representantes da indústria de tecnologia.



IA ganha destaque na agenda do governo dos EUA

Nesta terça-feira (29), Trump apresentou o America.gov, um novo serviço baseado em IA voltado ao acesso dos cidadãos a informações e serviços públicos. O lançamento reforça a aposta da administração americana no uso da tecnologia pelo governo.

Ao mesmo tempo, a expansão da IA pressiona Washington a discutir regras para empresas que desenvolvem sistemas cada vez mais avançados. No entanto, o governo ainda não definiu um modelo definitivo de regulamentação para o setor.

No Congresso, parlamentares discutem qual deve ser o papel do poder público diante dos riscos e oportunidades associados à tecnologia. O debate sobre como conciliar inovação, segurança e competitividade internacional deve continuar no governo americano e no Congresso.