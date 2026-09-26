CNN foi excluída de cobertura de viagem de Trump

Washington não justificou o veto; Na semana passada, Trump tentou proibir o acesso à Casa Branca de três veículos de comunicação por, segundo ele, "oferecer apenas uma cobertura negativa de sua gestão"

Donald Trump, presidente dos EUA (Aaron Schwartz/AFP)

Os repórteres da CNN foram excluídos de uma viagem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja fazer neste sábado (26), em uma nova restrição imposta pela Casa Branca ao canal de notícias.

Na semana passada, Trump tentou proibir o acesso à Casa Branca de três veículos de comunicação americanos — CNN, MS NOW e Politico —, que ele acusa de oferecer apenas uma cobertura negativa de sua gestão.

Um juiz ordenou retomar temporariamente o ingresso destes meios de comunicação, com o argumento de que a medida do presidente provavelmente era inconstitucional.

Neste sábado (26), Trump viajará para o Tennessee, e estava previsto que a CNN fosse a emissora de televisão do "pool" de imprensa que o acompanharia.

No jargão da mídia, chama-se "pool" à designação de um veículo para uma cobertura cujo material é compartilhado com o restante da imprensa.

Em uma agenda compartilhada pela Casa Branca na noite de sexta-feira, nem a CNN nem nenhuma das redes de televisão apareciam na escala de cobertura.

A Casa Branca mencionou apenas um correspondente e uma equipe da Lindell TV, um meio de comunicação abertamente pró-Trump dirigido por seu aliado próximo, o empresário Mike Lindell.

No início desta semana, as cinco principais emissoras dos Estados Unidos tomaram a decisão conjunta de suspender a cobertura da Casa Branca, em solidariedade aos veículos vetados.