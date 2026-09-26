Na Assembleia Geral da ONU, Rússia defende assento permanente do Brasil no Conselho de Segurança
Segundo o ministro de Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, é necessária uma reforma que amplie a representação da Ásia, da África e da América Latina
Publicado: 26/09/2026 às 16:09
O ministro russo Sergey Lavrov discursou na Assembleia Geral da ONU neste sábado (26) (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou neste sábado (26), na Assembleia Geral da ONU que Moscou apoia uma reforma do Conselho de Segurança que amplie a representação da Ásia, da África e da América Latina, incluindo assentos permanentes para Brasil e Índia e maior presença africana.
Lavrov disse que a Rússia rejeita a concessão de novos assentos permanentes a alguns países ocidentais e citou nominalmente Alemanha e Japão, aos quais atribuiu uma trajetória de militarismo e revanchismo. "A reforma não pode envolver nenhum assento adicional para o Ocidente, especialmente para Alemanha e Japão", afirmou o ministro.
A autoridade russa voltou a criticar a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e afirmou que a aliança viola o princípio da segurança igual e indivisível, ao tentar promover a segurança de uns às custas da segurança de outros.
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