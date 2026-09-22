Igreja Católica registra dezenas de casos de abuso sexual no Panamá

Relatório elaborado a pedido da instituição religiosa apontou 37 denúncias contra religiosos entre 2001 e 2025

A Arquidiocese do Panamá concentra o maior número de denúncias (Tourism Panama/Divulgação)

A Igreja Católica no Panamá enfrenta dezenas de casos de abuso sexual contra menores e outras pessoas vulneráveis, segundo uma investigação acadêmica apresentada e validada pela instituição religiosa nesta terça-feira (22).

Uma avalanche de crimes sexuais abala há vários anos a Igreja em todo o mundo, com denúncias de suposta proteção aos agressores e omissões por parte de integrantes da hierarquia religiosa.

Segundo um relatório elaborado por duas universidades católicas a pedido da Igreja panamenha, foram registradas 37 denúncias contra religiosos por abuso sexual entre 2001 e 2025.

O objetivo era saber como a Igreja lidou com "toda esta realidade do abuso sexual contra menores", afirmou o arcebispo da Cidade do Panamá, José Domingo Ulloa, durante a apresentação do documento.

A Arquidiocese do Panamá, que engloba a região metropolitana, concentra o maior número de denúncias, com 24 casos, nove deles por abuso sexual de menores.

Segundo Ulloa, cinco religiosos foram condenados pela Justiça e expulsos da Igreja devido às acusações.

O arcebispo pediu perdão pelos crimes, algo que já havia feito em 2023, embora de maneira geral.

O relatório afirma que "não foram encontrados indícios de uma política deliberada de acobertamento" das agressões, embora aponte problemas na gestão das denúncias.

"Isso não equivale a impunidade, mas a uma impossibilidade de prestar contas", adverte o relatório da Universidade Villanueva, da Espanha, e da Universidade de Notre Dame, dos Estados Unidos.

María José Valero, uma das autoras da investigação, afirmou que as denúncias documentadas "não representam necessariamente todos os casos ocorridos".