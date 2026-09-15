Corpo de brasileira desaparecida após colisão de embarcações em Veneza é encontrado

Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, que foi socorrido, mas faleceu no hospital

O italiano Sean Michieli e a brasileira Gabriella Querino (Reprodução/Redes sociais)

O corpo da brasileira Gabriella Querino, de 26 anos, que estava desaparecida havia três dias após uma colisão entre duas embarcações em Veneza, na Itália, foi localizado na manhã desta terça-feira (15).

O prefeito de Veneza, Simone Venturini, confirmou a localização do corpo de Gabriella em uma publicação nas redes sociais. "Infelizmente, o corpo de Gabriella Querino foi encontrado na lagoa", escreveu Venturini.

"Uma notícia que jamais gostaríamos de ler. Com esse achado, infelizmente também se apaga a última esperança e se encerra da forma mais dolorosa uma história trágica que, nos últimos dias, deixou toda a nossa cidade em suspense", acrescentou.

Segundo a imprensa italiana, Gabriella estava em uma pequena embarcação com o marido, Sean Michieli, de 25 anos, quando houve uma colisão com um táxi aquático, na madrugada de sábado (12). Após o impacto, o barco em que o casal estava afundou.

O jornal italiano La Repubblica informou que Michieli foi resgatado e levado em estado gravíssimo ao Hospital dell'Angelo, em Mestre, na margem continental da lagoa de Veneza. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (13).

Venturini afirmou que seus pensamentos estão com as famílias de Gabriella e Michieli e agradeceu às pessoas que participaram das buscas. "Veneza hoje se une em solidariedade às duas famílias atingidas por uma perda imensa", disse.

A prima de Gabriella, Emily Querino, afirmou nas redes sociais que a mãe da jovem, Gisele Querino, e a irmã, Maria Eduarda Elorriaga, conseguiram embarcar para a Itália na segunda-feira (14) após uma vaquinha online.

O jornal italiano Corriere della Sera informou que o condutor do táxi aquático envolvido no acidente é investigado pelo Ministério Público de Veneza por suspeita de homicídio culposo. O homem afirmou que levava dois clientes americanos para o Aeroporto Marco Polo e que só viu a embarcação de Gabriela e Michieli no momento do impacto.

Segundo o jornal, há suspeita de que o condutor estivesse acima do limite de velocidade da região, que é de 20 km/h. No entanto, ainda será necessário confirmar se o acidente poderia ter sido evitado caso a embarcação estivesse em velocidade menor.

