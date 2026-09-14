Naufrágio de barco de migrantes deixa um morto e 25 desaparecidos na Grécia

Segundo relatos dos sobreviventes, ao todo, 77 pessoas estavam na embarcação

Foto de 2016 mostra bote inflável lotado de imigrantes no norte da ilha de Lesbos, na Grécia, após a embarcação cruzar o mar Egeu, saídos da Turquia (Aris Messinis/AFP)

Uma pessoa morreu e 25 estão desaparecidas após o naufrágio de um barco de migrantes na ilha grega de Gavdos, perto de Creta, anunciou nesta segunda-feira (14) um representante da Guarda Costeira da Grécia.

"Cinquenta e uma pessoas foram resgatadas por dois navios que estavam próximos, um cargueiro e um petroleiro", disse a fonte.

Segundo relatos dos sobreviventes, 77 pessoas estavam na embarcação.

Creta e a ilha vizinha de Gavdos, perto da costa da Líbia, viraram a principal porta de entrada para os solicitantes de asilo na Grécia, de onde são transferidos para centros de acolhida em ilhas do mar Egeu ou na Grécia continental.

Creta dispõe apenas de uma estrutura de alojamento provisório para os demandantes de asilo, mas o ministério prometeu a criação de um centro de abrigo em breve.

Segundo dados do Ministério das Migrações e Asilo, citados no final de agosto pela agência de notícias grega Ana, o número de chegadas de migrantes diminuiu em quase um terço nos últimos 12 meses.

De 61.112 entre agosto de 2024 e agosto de 2025, o número caiu para 41.998 no mesmo período de 2025 a 2026, quase 20.000 chegadas a menos.