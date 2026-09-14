Líderes da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales querem referendos de independência

Apesar dos principais partidos de cada nação almejarem se separar do Reino Unido, eles divergem quanto ao modo e o momento em que deverá ocorrer uma eventual mudança constitucional

Os primeiros-ministros da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales se reuniram na capital galesa para exigir o direito de realizar referendos sobre a independência. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Nesta segunda-feira (14), os primeiros-ministros da Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales se reuniram na capital galesa para exigir o direito de realizar referendos sobre a independência. Trata-se de um encontro inédito que, no limite, poderia futuramente fragmentar o Reino Unido.

Mas as três autoridades se reuniram na qualidade de dirigentes partidários, e não enquanto representantes dos seus respectivos governos. John Swinney, da Escócia, lidera o Partido Nacional Escocês (SNP), Rhun ap Iorwerth, do País de Gales, lidera o Plaid Cymru, e Michelle O’Neill, da Irlanda do Norte, é uma das principais figuras do partido Sinn Féin. A presidente do Sinn Féin, Mary Lou McDonald, também este presente no encontro.

Apesar dos principais partidos de cada nação almejarem se separar do Reino Unido, eles divergem quanto ao modo e o momento em que deverá ocorrer uma eventual mudança constitucional. Mas, mesmo assim, seus partidos assinaram hoje, em Cardiff, um acordo conjunto que reafirma o direito das nações à autodeterminação.

O acordo firmado defende que o governo do Reino Unido, em Londres, não deve ter o direito de bloquear a democracia. “As nossas nações têm direito à autodeterminação. Nenhum governo em Westminster tem o direito de bloquear a democracia ou de pôr em causa o princípio de que os nossos povos decidirão o seu próprio futuro”, diz o documento.

Numa conferência de imprensa conjunta para anunciar o acordo, Swinney declarou que os três partidos estão absolutamente unidos nesse princípio de autodeterminação. Swinney e O’Neill defenderam a realização de referendos à independência da Escócia e à reunificação da Irlanda, respectivamente. Já Iorwerth ainda não apresentou qualquer calendário para um eventual referendo sobre a independência do País de Gales.

Mas os líderes escocês, galês e irlandês também afirmaram considerar que o futuro das suas nações passa pela União Europeia (UE).

Por outro lado, o Partido Trabalhista, que está no poder britânico, acusou o Plaid Cymru de querer usar a sua posição no País de Gales para desmembrar o Reino Unido.