Obras do Museu Renoir são roubadas na França; prejuízo é milionário

Segundo comunicado oficial, o valor das obras roubadas alcança 9 milhões de euros, o equivalente a R$ 53 milhões

Dois criminosos invadiram o o Museu Renoir, dedicado ao pintor impressionista em Cagnes-sur-Mer. (AFP)

Dois ladrões roubaram nesta terça-feira (8) "quatro obras de arte" do Museu Renoir, dedicado ao pintor impressionista Auguste Renoir em Cagnes-sur-Mer, mas abandonaram uma das telas durante a fuga, anunciou o prefeito da cidade do sul da França.

"Quando foram captados pelas câmeras de vigilância da cidade, os dois indivíduos fugiram e abandonaram uma das telas roubadas", afirmou Bryan Masson em um comunicado no qual afirma que o valor das obras roubadas alcança 9 milhões de euros (53 milhões de reais).

Criado em 1960, o museu, perto de Nice, fica na última casa em que Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) morou. Além do mobiliário original, expõe objetos e móveis que pertenceram ao pintor francês, incluindo seu cavalete e sua cadeira de rodas, assim como retratos, paisagens e nus criados pelo artista.

O roubo acontece quase um ano após o assalto ao Louvre, o museu mais visitado do mundo, em pleno centro de Paris, durante o qual foram subtraídas oito joias da Coroa da França, que continuam desaparecidas.

No início de julho, ao norte de Estrasburgo (leste), ladrões roubaram várias peças de joalheria do Museu Lalique, avaliadas em mais de 4,5 milhões de euros (26 milhões de reais).

No fim do mesmo mês, ladrões roubaram em plena luz do dia um colar de ouro pertencente ao Tesouro de Vix, que data da época celta, em outro museu na região da Borgonha (nordeste).

Em um plano de 33 medidas apresentado em julho, o Ministério da Cultura francês recomendou a retirada temporária de algumas peças das vitrines.

"Trata-se de deixar a salvo (...) os objetos mais vulneráveis à espera da garantia de segurança de sua exposição", explicou em um comunicado.