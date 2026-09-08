Morre Robert Alexy, jurista e filósofo do Direito alemão, aos 80 anos

Robert Alexy, um dos juristas mais influentes do mundo, morre aos 80 anos. (Reprodução.)

O filósofo do Direito e jurista alemão Robert Alexy morreu no último sábado (5), aos 80 anos. Professor titular da Universidade de Kiel e discípulo de Ralf Dreier, Alexy se tornou mundialmente conhecido por suas teorias dos princípios e da argumentação jurídica. A causa da morte não foi divulgada.

O Supremo Tribunal Federal (STF) lamentou o falecimento em nota oficial assinada pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin. No documento, o tribunal destacou que o jurista foi "um dos teóricos do Direito mais influentes" da história contemporânea.

"Como Professor de Direito Público e de Filosofia do Direito na Universidade Christian Albrecht em Kiel, Alexy influenciou gerações de juristas. Suas pesquisas, em especial a 'Teoria da Argumentação Jurídica' e a 'Teoria de Direitos Fundamentais' revolucionaram a compreensão do direito constitucional. Por meio da sua famosa fórmula de proporcionalidade, ele forneceu um vocabulário universal para resolver conflitos entre direitos fundamentais que continua a influenciar cortes constitucionais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, ao redor do mundo", disse o trecho do documento.

Por fim, a Suprema Corte manifestou profundo pesar aos familiares do filósofo, afirmando que eles "encontrarão conforto no legado que se estenderá por gerações".