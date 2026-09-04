Zelensky propõe à Rússia cessar-fogo durante negociações com EUA

Trump afirmou mais cedo que neciadores diplomáticos levam propostas para encerramento da guerra para Moscou e Kiev

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (foto: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs nesta sexta-feira (4) um cessar-fogo com a Rússia enquanto uma delegação dos Estados Unidos participa de reuniões em Kiev, assumindo o funcionamento normal do espaço aéreo russo para que os negociadores "possam chegar em segurança".

"Não haverá ataques aéreos de nossa parte, e a Rússia deve retribuir, garantindo silêncio e evitando ataques aéreos durante o tempo necessário para a realização das negociações e a resolução das questões logísticas relacionadas a esta visita americana", escreveu Zelensky em sua conta oficial do Telegram.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner estão levando propostas para encerrar a guerra na Ucrânia, em meio à viagem dos dois a Moscou e a Kiev no fim de semana.

Segundo Zelensky, o objetivo da visita é ter negociações construtivas com o lado americano e buscar opções reais para pôr fim à guerra. "Veremos quais propostas Steve e Jared têm e o que Moscou dirá a eles", acrescentou.

Também no Telegram, o líder ucraniano comentou que conversou com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, pontuando que ambos compartilham a mesma necessidade de progresso na diplomacia e que as reuniões dos próximos dias podem ser úteis.

"Conversei com Mark Rutte. Fui informado sobre a situação dos ataques russos, nossas necessidades de defesa e os preparativos para reuniões com representantes do presidente americano. Estamos trabalhando nisso. Mark mencionou sua comunicação a respeito do programa da Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia (PURL) e dos mísseis Patriot necessários para nós. Obrigado pelo apoio!", adicionou Zelensky.