ChatGPT, Claude e Grok enfrentam uma interrupção generalizada no serviço

Usuários relatam problemas que impedem o uso tanto do site quanto do aplicativo móvel

Os motivos que provocaram a interrupção ainda são desconhecidos (Unsplash)

Os serviços de inteligência artificial ChatGPT, Claude e Grok deixaram de estar disponíveis simultaneamente na tarde desta quinta-feira (3), por motivos desconhecidos, o que provocou uma interrupção generalizada.

O serviço Down Detector, que monitora interrupções no serviço de internet, informou sobre problemas em três dos "chatbots" mais populares, que começaram nesta tarde, por volta das 10h. Os usuários relatam problemas que impedem o uso tanto do site quanto do aplicativo móvel.

Os portais de status dos três serviços informam erros frequentes nas solicitações, que já estão sendo investigados, e as equipes estão trabalhando para corrigi-los. No caso do Claude, indica-se que o problema afeta o Mythos 5.1, o Fable 5.1, o Opus 5, o Opus 4.8 e o Opus 4.6, enquanto a OpenAI sinaliza que o ChatGPT e o Codex foram afetados. A SpaceXAI, responsável pelo Grok, também confirmou a interrupção do serviço.