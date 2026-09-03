Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA chegam a 206 mil na semana

Apesar da alta de 2 mil pedidos em relação a semana anterior, o número ainda está abaixo da previsão de analistas

O total de pedidos da semana anterior foi revisado em alta, de 203 mil para 204 mil. (AFP)

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 2 mil na semana encerrada em 28 de agosto, para 206 mil, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam 205 mil solicitações.

O total da semana anterior foi revisado em alta, de 203 mil para 204 mil.

Já o número de pedidos continuados subiu 8 mil na semana encerrada em 22 de agosto, para 1,779 milhão, abaixo do consenso da FactSet, de 1,789 milhão. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.