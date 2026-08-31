Zelenski mantém uma conversa "construtiva" com os enviados de Trump sobre as negociações de paz

O presidente ucraniano está em contato com Steve Witkoff e com o genro de Trump, Jared Kushner tratando de negociações para pôr fim ao conflito com a Rússia

Presidente ucraniano disse que o diálogo foi "detalhado e construtivo" (Markus Schreiber/AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, manteve nesta segunda-feira (31), uma conversa "detalhada" e "construtiva" com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e com o assessor da Casa Branca e genro de Donald Trump, Jared Kushner, sobre as negociações para pôr fim ao conflito com a Rússia.

"Foi uma conversa detalhada e construtiva. O diálogo entre as equipes de negociação dos Estados Unidos e da Ucrânia se mantém de forma contínua e, atualmente, está-se trabalhando para definir as datas da visita à Ucrânia. Uma viagem desse tipo seria extremamente benéfica para concretizar soluções em prol da paz", afirmou ele em uma mensagem divulgada nas redes sociais.

Zelenski informou Witkoff e Kushner sobre a situação na linha de frente, onde - na opinião do presidente - os "avanços da Rússia têm sido escassos" e custaram "enormes perdas" a Moscou. "Nossas equipes permanecerão em contato estreito para definir a agenda e o horário mais adequados para uma maior comunicação", acrescentou.

Além disso, o presidente ucraniano expressou sua gratidão aos enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem como ao próprio ocupante da Casa Branca, por "trabalharem para tornar a paz nossa conquista conjunta".

As forças russas e ucranianas intensificaram nos últimos dias os ataques com drones, com quase 1.500 drones lançados contra o território sob controle do governo ucraniano nos últimos dias e 1.400 drones lançados sobre a capital russa, Moscou, na semana passada.

