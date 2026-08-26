Petróleo cai mais de 3% com expectativas de corredor temporário no Estreito de Ormuz

O barril do petróleo tipo Brent foi negociado a 85,80 dólares no ICE Futures Europe, atingindo o menor valor desde 10 de agosto

O Oriente Médio responde por um terço da produção global de petróleo (Behrouz Mehri/AFP/Getty Images )

O barril do petróleo tipo Brent (referência internacional) para entrega em outubro ficou abaixo dos 86 dólares nesta quarta-feira (26), após uma queda superior a 3% — ficando abaixo deste patamar pela primeira vez em duas semanas. O barril de Brent foi negociado a 85,80 dólares no ICE Futures Europe, atingindo o menor valor desde 10 de agosto.

A queda de 3,14% na cotação desta commodity, referência para a Europa, acompanhou a variação negativa do petróleo do Texas (WTI). O indicador norte-americano caiu 2,67%, sendo negociado a 80,16 dólares, também no menor nível desde 10 de agosto.

Os investidores demonstram otimismo quanto à possibilidade de abertura de um corredor temporário no Estreito de Ormuz para restabelecer a navegação segura. Segundo revelou a Guarda Revolucionária do Irã, o governo de Teerã alcançou acordos com Omã sobre a segurança e a partilha das receitas do tráfego marítimo no local, embora as negociações ainda devam prosseguir.

"Durante as negociações com Omã, foram firmados alguns acordos relativos à participação de cada país nas águas do estreito e às receitas provenientes dele", indicou o porta-voz da Guarda Revolucionária. Ele acusou Washington de obstruir e dificultar o avanço do diálogo entre os dois países do Golfo, que se prolonga há várias semanas.

As autoridades iranianas sublinharam, contudo, que o plano por fases com Omã para a gestão do tráfego no estreito não implica a abertura imediata da via marítima. A liberação está condicionada ao cumprimento de exigências definitivas, sem as quais a rota permanecerá fechada.

Enquanto isso, a dura ofensiva financeira dos EUA contra Teerã já começou, ao mesmo tempo em que cresce a expectativa nos mercados por um acordo definitivo entre Irã e Omã.