Deslizamento em mina de ouro deixa mais de 100 mortos na República Centro-Africana

De acordo com voluntários da Cruz Vermelha, várias vítimas ficaram gravemente feridas após o deslizamento da mina de ouro

O deslizamento aconteceu em uma mina de ouro no vilarejo de Zamboye, no oeste da República Centro-Africana. (Reprodução/X.)

Um deslizamento de terra matou mais de 100 pessoas em uma mina de ouro no vilarejo de Zamboye, no oeste da República Centro-Africana, na terça-feira (18).

Nas imagens, é possível ver o momento em que uma grande quantidade de terra se desprende da lateral da mina e atinge uma multidão que estava no local, enquanto as pessoas tentavam correr.

Segundo Bertrand Be Yangué, membro do conselho de jovens de Zamboye, o número de mortos ainda deve aumentar, pois os trabalhos de resgate continuam em andamento. De acordo com voluntários da Cruz Vermelha, várias vítimas ficaram gravemente feridas.