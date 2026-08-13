Epidemia de ebola se espalha para sexta província da RD Congo

Atual surto é considerado o maior da história e a caminho de se tornar também a mais letal; já são 2.128 mortos entre 4.566 casos confirmados

Surto mais letal registrado até então ocorreu entre 2018 e 2020e matou cerca de 2.300 pessoas entre cerca de 3.500 casos contabilizados ( Glody MURHABAZI / AFP)

A epidemia de ebola, que avança em um ritmo sem precedentes, chegou a uma sexta província da República Democrática do Congo (RDC), no norte do país, informou nesta quinta-feira o diretor da agência de saúde da União Africana (Africa CDC), Jean Kaseya.

A RDC declarou em 15 de maio, com várias semanas de atraso, sua 17ª epidemia de ebola, já considerada a maior de sua história e a caminho de se tornar também a mais letal.

Até agora, cinco províncias congolesas haviam sido afetadas: Ituri, que faz fronteira com Uganda e Sudão do Sul, Kivu do Norte, Kivu do Sul, Alto Uele e Tshopo.

Agora, a lista inclui a província de Baixo Uele, no norte do país e na fronteira com a República Centro-Africana.

Uma pessoa morreu de ebola em Baixo Uele após viajar de Alto Uele, no nordeste, afirmou Kaseya durante uma conversa on-line com jornalistas nesta quinta-feira.

A atual epidemia já deixou mais de 2.128 mortos entre 4.566 casos confirmados, apenas três meses após sua declaração, segundo as autoridades.

O surto mais letal registrado anteriormente no país matou cerca de 2.300 pessoas entre os 3.500 casos contabilizados entre 2018 e 2020.

Originada na província de Ituri, no nordeste, a atual epidemia atinge várias províncias do nordeste e do leste, algumas densamente povoadas, onde a presença do Estado é frágil e a infraestrutura de saúde é precária.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou na quarta-feira que espera reverter a tendência de alta da epidemia em um prazo de três meses.

O ebola, transmitido pelo contato com fluidos corporais e que provoca febre hemorrágica, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.