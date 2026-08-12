Ataque dos Houthis a navio no Mar Vermelho matam três tripulantes

O ataque provocou a morte de três membros da tripulação, informou a emissora. Mas não foi revelada a bandeira da embarcação

Mar Vermelho (KHALED ZIAD / AFP)

O canal de televisão pró-governamental iemenita Al Yumhuriya noticiou que os rebeldes xiitas Houthis atacaram na terça-feira com um míssil um navio comercial perto do estreito de Bab al-Mandeb, no sul do Mar Vermelho.

O ataque provocou a morte de três membros da tripulação, informou a emissora. Mas não foi revelada a bandeira da embarcação.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, os tripulantes mortos são três cidadãos paquistaneses.

Os Houthis ainda não confirmaram a sua responsabilidade pelo alegado ataque.