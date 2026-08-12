° / °
Mundo
ORIENTE MÉDIO

Ataque dos Houthis a navio no Mar Vermelho matam três tripulantes

O ataque provocou a morte de três membros da tripulação, informou a emissora. Mas não foi revelada a bandeira da embarcação

Isabel Alvarez

Publicado: 12/08/2026 às 18:49

Seguir no Google News Seguir

Mar Vermelho/KHALED ZIAD / AFP

Mar Vermelho (KHALED ZIAD / AFP)

O canal de televisão pró-governamental iemenita Al Yumhuriya noticiou que os rebeldes xiitas Houthis atacaram na terça-feira com um míssil um navio comercial perto do estreito de Bab al-Mandeb, no sul do Mar Vermelho.

O ataque provocou a morte de três membros da tripulação, informou a emissora. Mas não foi revelada a bandeira da embarcação.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, os tripulantes mortos são três cidadãos paquistaneses.

Os Houthis ainda não confirmaram a sua responsabilidade pelo alegado ataque.

ataque , Houthis , Mar vermelho , Navio
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP