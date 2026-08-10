Restos de mulher grávida de 9 mil anos são encontrados na Suécia

Pesquisadores conseguiram chegar à parte mais profunda da caverna, correspondente à Idade da Pedra (AFP)

Os restos mortais de uma mulher grávida da Idade da Pedra, com cerca de 9 mil anos, e de seu feto foram descobertos em uma caverna de uma pequena ilha da Suécia, informou um arqueólogo nesta segunda-feira (10).

Alexander Roesen Sjostrand, arqueólogo e pesquisador independente vinculado à Universidade de Uppsala, explicou que a descoberta é "muito incomum" e ocorreu em uma ilhota em frente à costa da ilha de Gotland, que estava escavando desde 2023.

Sjostrand e outro pesquisador conseguiram chegar à parte mais profunda da caverna, correspondente à Idade da Pedra.

"Encontramos os restos de uma mulher jovem que foi enterrada de alguma forma, com um feto muito bem conservado em seu útero", declarou o pesquisador à AFP.

Estima-se que os restos tenham entre 7 mil e 10 mil anos, embora o mais provável é que tenha 9 mil anos, devido ao local onde foram encontrados.

O arqueólogo indicou que as descobertas serão submetidas à datação por carbono para determinar sua idade.

Ele afirma que uma mulher grávida de uma época tão remota indica que havia pessoas vivendo na ilha pouco depois que esta emergiu no mar Báltico após a última era do gelo, e que não se tratava apenas de um grupo explorador.

"É realmente emocionante porque nos permite conhecer como eram realizadas as explorações e como as pessoas se deslocavam durante a época dos caçadores e coletores da Idade da Pedra", afirmou Sjostrand.