Enfermeiro serial killer alemão é investigado em mais de 100 novos casos

O homem já havia sido condenado em novembro à prisão perpétua pelo assassinato de 10 pacientes e tentativa de homicídio de outros 27

Homem administrava doses excessivas de sedativos ou analgésicos a pacientes em fase terminal (AFP)

A Justiça alemã anunciou nesta segunda-feira (10) que está investigando mais de 100 novos casos contra um enfermeiro já condenado a prisão perpétua em novembro pelo assassinato de 10 pacientes.

O homem, que tinha 44 anos no momento de sua condenação, trabalhava em cuidados paliativos no hospital de Würselen, perto de Aachen, e também havia sido declarado culpado de 27 tentativas de assassinato.

Agora, a Promotoria de Aachen analisa 121 novos casos, declarou uma porta-voz da instituição, que prepara uma nova acusação a ser apresentada no ano que vem.

Até o momento, quase 40 corpos foram exumados no âmbito desta nova investigação, que abrange fatos datados de setembro de 2022.

Por outro lado, a Promotoria da cidade de Colônia conduz a investigação em 18 casos adicionais, o mais antigo deles de 2010, segundo um de seus porta-vozes.

Antes de trabalhar no hospital de Würselen, o enfermeiro teria atuado em uma clínica no leste de Colônia, segundo a imprensa local.

No momento de sua condenação, o tribunal reconheceu a gravidade de seus atos, o que dificulta sua libertação antecipada após 15 anos de reclusão.

Entre dezembro de 2023 e maio de 2024, o homem administrou doses excessivas de sedativos ou analgésicos a seus pacientes em fase terminal, a maioria muito idosos, segundo a denúncia da época.