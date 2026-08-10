Erupção do vulcão Etna provoca suspensão de voos em aeroporto da Sicília, na Itália

Dezenas de voos previstos para partir ou chegar no Aeroporto Internacional de Catânia aparecem como cancelados no site do terminal aéreo

Uma coluna de cinzas se eleva de uma cratera do vulcão Monte Etna (Giuseppe Distefano / Etna Walk / AFP)

A liberação de cinzas vulcânicas na atmosfera em razão de uma nova erupção do vulcão Etna, na Itália, provocou o fechamento de parte do espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Catânia, na Sicília, nesta segunda-feira, 10. A SAC, empresa responsável pela gestão do aeroporto, afirmou que as chegadas estão suspensas pelo menos até às 17 horas no horário local (12 horas em Brasília). Ainda não foram divulgadas novas atualizações.

"Como a situação está afetando significativamente as operações, os passageiros são gentilmente aconselhados a verificar o status de seus voos com suas respectivas companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto", afirmou a empresa. "A situação está sendo monitorada constantemente e novas atualizações serão fornecidas de acordo com a evolução da atividade vulcânica e as condições meteorológicas", acrescentou.

Dezenas de voos previstos para partir ou chegar no Aeroporto Internacional de Catânia aparecem como cancelados no site do terminal aéreo.

Na última atualização, divulgada às 5h16 desta segunda-feira, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) da Itália afirmou que a análise das imagens das câmeras de vigilância mostrou a continuidade de uma intensa e contínua atividade explosiva na cratera Voragine - uma das aberturas de cume mais ativas do Etna -, com queda de material vulcânico na área do cume e abundante emissão de cinzas, que se dispersam na direção sudoeste.

Segundo o órgão, as bocas situadas a 2,75 mil metros e 2,36 mil metros de altitude estão ativas e alimentam diversos fluxos que formam extensos campos de lava. As frentes ativas mais avançadas estão a uma altitude de aproximadamente 1,5 mil metros, na base da parede norte do Vale del Bove.

O Aviso do Observatório de Vulcões para a Aviação (VONA, na sigla em inglês), que informa despachantes, pilotos e controladores de tráfego aéreo sobre atividades vulcânicas que podem produzir riscos relacionados a nuvens de cinzas, permanece no nível de alerta vermelho, o mais elevado.