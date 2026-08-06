EUA mantêm alerta máximo de incêndio e combate 94 grandes queimadas no país

O noroeste do país é a região mais afetada com a atividade de incêndios florestais, com 49 grandes focos ativos nos estados de Washington e Oregon

Estados Unidos se encontram no nível máximo de prontidão para incêndios florestais (MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo o Centro Nacional Interagências de Incêndios (NIFC, na sigla em inglês), os Estados Unidos se encontram no nível máximo de prontidão para incêndios florestais.

Os dados do NIFC apontam que os bombeiros trabalham atualmente para conter 94 grandes incêndios florestais ativos em todo o país, incluindo três de amplas dimensões, com mais de 28.700 pessoas mobilizadas para estes esforços.

As chamas já obrigaram a evacuação de milhares de pessoas e a meteorologia não prevê ainda perspectivas de melhoras nas condições do clima. São esperados dias quentes, secos e com fortes ventos na maior parte do oeste do país, criando o combustível perfeito para alimentar as chamas.

O noroeste do país é a região mais afetada com a atividade de incêndios florestais, com 49 grandes focos ativos nos estados de Washington e Oregon.

Em Washington, o incêndio de Sinlahekin cresceu para mais de 47.348 hectares numa área muito próxima da fronteira com o Canadá, enquanto o incêndio de Little Giant ultrapassou os 28.327 hectares em redor do Lago Chelan, o terceiro mais profundo do país. Ambos os incêndios apresentam um comportamento extremo, observou o NIFC. Além disso, cerca de 65 mil pessoas permanecem sob ordens de retirada do estado.

No Oregon, a situação é também muito grave e os incêndios Big Grass, Coleman Creek e Rowe Creek Complex continuam entre os maiores do país, enquanto os bombeiros continuam tentando proteger as comunidades e as infraestruturas.

Já o incêndio de Widemouth 2, no Utah, cresceu mais de 6.474 hectares, enquanto o de Tartar, no Idaho, ultrapassou os 55.846 hectares. Este estado já registrou também um novo grande incêndio. Em Nevada, um incêndio na cidade de Ward é extremo e está descontrolado.

Somente este ano, os bombeiros responderam a 45.184 incêndios florestais, o número mais elevado numa só temporada nos últimos dez anos. Até o momento quase 2,1 milhões de hectares foram queimados nos territórios norte-americanos.