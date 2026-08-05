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Trump diz que acordo para reabrir o Estreito de Ormuz pode sair nesta quarta-feira (5)

Irã e Omã, que compartilham a rota marítima, avançaram nas tratativas para normalizar a navegação na região

Estadão Conteúdo

Publicado: 05/08/2026 às 07:13

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Estreito de Ormuz/Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP

Estreito de Ormuz (Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um acordo sobre o Estreito de Ormuz pode ser fechado já nesta quarta-feira, 5, ou na quinta-feira, dia 6. Irã e Omã, que compartilham a rota marítima, avançaram nas tratativas para normalizar a navegação na região.

"Pode acontecer. Amanhã ou depois", disse Trump, ao ser questionado sobre o assunto. "Houve muito progresso." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Acordo , Estreito de Ormuz , Trump
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