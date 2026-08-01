Caminhão-bomba explode na Colômbia poucos dias antes da posse do presidente

Posse do presidente acontece tradicionalmente na sede do Congresso em Bogotá, mas o mandatário eleito pediu a transferência da cerimônia para Cali

Policiais examinam os destroços de um caminhão após a explosão de um carro-bomba perto de uma delegacia de polícia em Cúcuta, na Colômbia (SCHNEYDER MENDOZA/AFP)

rimônia, com um dispositivo de quase 11 mil soldados e policiais que devem efetuar operações terrestres, aéreas e marítimas.

A posse do presidente acontece tradicionalmente na sede do Congresso em Bogotá, mas o mandatário eleito pediu a transferência da cerimônia para Cali, no sudoeste do país, uma região afetada pelos confrontos entre grupos de narcotraficantes e guerrilheiros.

As guerrilhas fizeram advertências ao presidente eleito, que pretende romper com as negociações de paz que Petro mantinha com diferentes organizações armadas.

De la Espriella denunciou em diversas ocasiões a existência de um plano para matá-lo.

A campanha eleitoral foi marcada pela violência política e pela intensificação do conflito armado, com bombas, drones explosivos e vários atentados contra as forças de segurança.

Em junho de 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi baleado em um comício em Bogotá. Ele morreu dois meses depois.

Abelardo de la Espriella buscava inicialmente assumir a presidência em uma unidade militar no conturbado departamento de Cauca, mas Petro não autorizou a iniciativa.