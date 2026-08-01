Japão encerra busca por vítimas em shopping destruído após terremoto

Cinco pessoas foram resgatadas do centro comercial e sete corpos foram recuperados, segundo o departamento de gestão de desastres da região de Kumamoto

Aeon Mall Kumamoto, em Kashima, província de Kumamoto, em 30 de julho de 2026, após um terremoto atingir o sudoeste do Japão em 28 de julho (YUICHI YAMAZAKI/AFP)

As autoridades japonesas anunciaram neste sábado (1) o fim das operações de resgate em um shopping center destruído por uma explosão após um terremoto que deixou ao menos 36 mortos.

Cinco pessoas foram resgatadas do centro comercial e sete corpos foram recuperados, segundo o departamento de gestão de desastres da região de Kumamoto, atingida pelo tremor de magnitude 7,1 na terça-feira.

"Fizemos uma busca exaustiva nos últimos dois dias, em colaboração com o corpo de bombeiros, as Forças de Autodefesa e outras unidades policiais regionais, para garantir que não restasse ninguém desaparecido", disse uma fonte policial neste sábado.

"Não encontramos nenhuma pessoa nessa situação", acrescentou. Um porta-voz da Aeon, operadora do shopping, disse à AFP que as sete pessoas falecidas eram funcionários de lojas.

Na sexta-feira, foram encerradas as operações de resgate em uma fábrica de papel onde desabou uma chaminé industrial. Nove corpos foram recuperados e dois sobreviventes foram resgatados.

O terremoto provocou muitos danos na região sudoeste do Japão, onde casas e pontes foram afetadas, incêndios foram registrados e muitos moradores ficaram sem acesso à energia elétrica e água.

Mais de 9 mil pessoas, incluindo muitos idosos, permanecem em abrigos. As quedas de energia foram solucionadas em grande parte, mas 59.000 residências ainda estavam sem água.