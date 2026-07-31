Diretor de funerária britânica é condenado por práticas 'horripilantes'

Corpos eram armazenados em vez de cremdos e as cinzas de desconhecidos eram entregues a familiares

Robert Bush (ao centro), o agente funerário condenado por fraudar e enganar famílias enlutadas (DARREN STAPLES / AFP)

O diretor de uma funerária no norte da Inglaterra foi condenado a 20 anos de prisão nesta sexta-feira (31) por armazenar corpos em vez de cremá-los e entregar cinzas de desconhecidos a familiares.

Robert Bush, de 48 anos, declarou-se culpado pelos fatos, que se prolongaram por mais de uma década.

O tribunal de Hull ouviu, durante cinco dias, os depoimentos espantosos de mais de 200 familiares das vítimas.

Os corpos eram mantidos em "condições horripilantes", às vezes em estado avançado de decomposição, declarou nesta sexta-feira o juiz Nicholas Hilliard.

Após receberem uma denúncia, policiais executaram uma operação de busca na empresa em março de 2023 e encontraram 31 corpos em uma câmara frigorífica, além das cinzas de mais de cem mortos.

Além de mais de 30 acusações por ter negado um funeral digno a esses falecidos, Bush declarou-se culpado de apropriar-se de doações entregues por familiares a doze organizações de caridade.

O diretor da funerária havia alegado problemas de liquidez durante seu primeiro interrogatório com a polícia.

No entanto, segundo o juiz, Bush agiu por "pura avareza econômica", aproveitando qualquer oportunidade para "enriquecer às custas de quem recorria a seus serviços".